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    • Servisi görmeden anlaşma yapmayın

    İzmir genelinde yaklaşık 70 bin öğrenci taşıdıklarına dikkat çeken İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları Oda Başkanı Hasan Basri Bostancı, kendilerinin de servis araçlarına yönelik sıkı denetim gerçekleştirdiklerini ama vatandaşın da konuya karşı duyarlı olması gerektiğini belirterek, 'Öğrenci velileri servis aracını görmeden anlaşma yapmasın' dedi

    06 Eylül 2016 Salı 09:58
    Servisi görmeden anlaşma yapmayın
    İzmir genelinde yaklaşık 70 bin öğrenci taşıdıklarını anlatan İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları Oda Başkanı Hasan Basri Bostancı, yeni yıl için servis ücretlerinin belirlendiğini belirtti. Kaçak servislerle etkin bir şekilde mücadele ettiklerini de vurgulayan Bostancı, ailelerinde kaçak servislere yönelik dikkatli olmaya davet etti.

    Başkan Bostancı, 'Araçlarımızı gerekli tüm kuralları eksiksiz yerine getirmeden trafiğe çıkarmıyoruz. Bizim asıl önemli sorunumuz, 'okul taşıtı' ve 'dur' levhası olmayan, S plakası olmayan, okul taşıtı vasfını taşımayan korsan araçların yaptığı taşımacılık. Bu araçların çok sıkı bir şekilde denetlenmesi gerekmekte. Bu araçların denetimi daha ön planı çıkarılmalı' diye konuştu.
    Velilerin de çocuklarını teslim ettikleri servis araçlarına 'S' plakalı ve arkasına 'Okul Taşıtı' ile 'Dur' ibaresinin yer almasına özen göstermeleri gerektiğini vurgulayan Bostancı, 'Öğrenci velileri servis aracını görmeden anlaşma yapmasın' dedi.

    Türkiye'nin geleceğini taşıyoruz

    Okul servis taşımacılığı yapan araç sürücülere hizmet içi eğitim verdiklerini de belirten Bostancı, 'Servis aracını kullanacak olan şoförleri, uyuşturucu ve alkol testinden geçiriyoruz, sabıka kaydını alıyor ayrıca psikoteknik belgeleri de hazırlıyoruz. İzmirli öğrenci velileri oldukça şanslı, öğrenciler İzmir'de emin ellerde' diye konuştu.

    Bostancı, 'Özellikle en tehlikeli sorun olan madde bağımlılığı konusunda, çocuğun fiziksel ve ruhsal davranış değişikliklerinin diğer çocuklar içinde fark edilmesinin sağlanması için çalışmalar yapıyoruz. Ailelere uyarma konusunda onlara vesile olabilirsek mutlu olacağız. Ayrıca sürücü okullarındaki profesyonel öğretmenler tarafından sürücülerimize insan ilişkileri, ilkyardım, trafik kuralları gibi eğitimlerde verildi. Çocuklarımıza gerek can güvenliği, gerek yanlış işler yapmamaları için rehber olmayı istiyoruz. Biz Türkiye'nin geleceğini araçlarımızda taşıyoruz' dedi.

    Servis ücretleri

    2016 - 2017 Eğitim Öğretim Yılı için okul servis ücretlerine yüzde 6,6 ile 8 arasında artış yapıldı

    Öğrenci başına taşıma ücretleri yıllık olarak şöyle,
    3 km: 1170 lira
    6 km: 1440 lira
    10 km: 1530 lira
    20 km: 2160 lira

    Anaokulu taşıma ücretleri ise yıllık olarak şöyle,
    3 km: 1395 lira
    6 km: 1530 lira
    10 km: 1755 lira
    20 km: 2340 lira
    Rehber Personel bulundurulması zorunlu olan servislerde fiyatlara yüzde 10 ilave edilirken, engelli öğrenci taşıma fiyatlarına, ana okulu taşıma ücreti tarifesi uygulanıyor. 20 kilometreyi aşan her kilometreye 4,50 lira ilave edilecek.
    Anahtar Kelimeler: Okul Servisi, Servis, öğrenci Servis, Izmir öğrenci Servisi

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