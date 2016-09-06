

Türkiye'nin geleceğini taşıyoruz



Servis ücretleri

İzmir genelinde yaklaşık 70 bin öğrenci taşıdıklarını anlatan İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları Oda Başkanı Hasan Basri Bostancı, yeni yıl için servis ücretlerinin belirlendiğini belirtti. Kaçak servislerle etkin bir şekilde mücadele ettiklerini de vurgulayan Bostancı, ailelerinde kaçak servislere yönelik dikkatli olmaya davet etti.Başkan Bostancı, 'Araçlarımızı gerekli tüm kuralları eksiksiz yerine getirmeden trafiğe çıkarmıyoruz. Bizim asıl önemli sorunumuz, 'okul taşıtı' ve 'dur' levhası olmayan, S plakası olmayan, okul taşıtı vasfını taşımayan korsan araçların yaptığı taşımacılık. Bu araçların çok sıkı bir şekilde denetlenmesi gerekmekte. Bu araçların denetimi daha ön planı çıkarılmalı' diye konuştu.Velilerin de çocuklarını teslim ettikleri servis araçlarına 'S' plakalı ve arkasına 'Okul Taşıtı' ile 'Dur' ibaresinin yer almasına özen göstermeleri gerektiğini vurgulayan Bostancı, 'Öğrenci velileri servis aracını görmeden anlaşma yapmasın' dedi.Okul servis taşımacılığı yapan araç sürücülere hizmet içi eğitim verdiklerini de belirten Bostancı, 'Servis aracını kullanacak olan şoförleri, uyuşturucu ve alkol testinden geçiriyoruz, sabıka kaydını alıyor ayrıca psikoteknik belgeleri de hazırlıyoruz. İzmirli öğrenci velileri oldukça şanslı, öğrenciler İzmir'de emin ellerde' diye konuştu.Bostancı, 'Özellikle en tehlikeli sorun olan madde bağımlılığı konusunda, çocuğun fiziksel ve ruhsal davranış değişikliklerinin diğer çocuklar içinde fark edilmesinin sağlanması için çalışmalar yapıyoruz. Ailelere uyarma konusunda onlara vesile olabilirsek mutlu olacağız. Ayrıca sürücü okullarındaki profesyonel öğretmenler tarafından sürücülerimize insan ilişkileri, ilkyardım, trafik kuralları gibi eğitimlerde verildi. Çocuklarımıza gerek can güvenliği, gerek yanlış işler yapmamaları için rehber olmayı istiyoruz. Biz Türkiye'nin geleceğini araçlarımızda taşıyoruz' dedi.2016 - 2017 Eğitim Öğretim Yılı için okul servis ücretlerine yüzde 6,6 ile 8 arasında artış yapıldıÖğrenci başına taşıma ücretleri yıllık olarak şöyle,3 km: 1170 lira6 km: 1440 lira10 km: 1530 lira20 km: 2160 liraAnaokulu taşıma ücretleri ise yıllık olarak şöyle,3 km: 1395 lira6 km: 1530 lira10 km: 1755 lira20 km: 2340 liraRehber Personel bulundurulması zorunlu olan servislerde fiyatlara yüzde 10 ilave edilirken, engelli öğrenci taşıma fiyatlarına, ana okulu taşıma ücreti tarifesi uygulanıyor. 20 kilometreyi aşan her kilometreye 4,50 lira ilave edilecek.