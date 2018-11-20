Serviste unutulan Alperen'in davasında flaş karar

İzmir 'in Çiğli ilçesinde kreş servisinde unutulan Alperen Sakin'in ölümüne neden olanların yargılandığı davada sanıklardan kreş sahibi Yurdagül İşgören'in tahliyesine karar verildi

Neler olmuştu?

İzmir’de anaokuluna gittiği serviste unutulan 3 yaşındaki Alperen Sakin sıcak ve havasızlıktan ölmüştü. Olay Türkiye’yi isyan ettirdi. Çocukların emanet edildiği servis araçlarının güvenilirliği tartışılmıştı ve 3 yaşındaki Alperen Sakin’in ölümüyle ilgili ihmaller, sorumluların verdiği ifadelerle ortaya çıktı.