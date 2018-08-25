Sevdiğine varamadı kendini vurdu

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, ailesinin sevdiği gençle evliliğine izin vermediği için bunalıma girdiği iddia edilen 17 yaşındaki Tuğba B., av tüfeğiyle hayatına son verdi

Sevdiğine varamadı kendini vurdu
25 Ağustos 2018 Cumartesi 14:04

Kırsal Çayır Mahallesi'nde yaşayan ve bir kuru yemiş mağazasında sezonluk çalışan Tuğba B., dün saat 21.00 sıralarında, evde, göğsünün sol tarafına dayadığı av tüfeğiyle ateş etti. Silah sesiyle odaya koşan yakınları, Tuğba B.'yi kanlar içinde buldu. Ailesi tarafından otomobille Ödemiş Devlet Hastanesi'ne götürülen Tuğba B., doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Tuğba B.'nin, görüştüğü erkek arkadaşının bir süre önce kendisini istemeye geldiği, ancak ailesinin evliliğe rıza göstermediği, bu nedenle bunalıma girdiği iddia edildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #intihar #izmir #sevdiğini alamadı
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