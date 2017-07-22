Sevgi Yolu ışıl ışıl oldu

İzmir'in kalbi Konak'ın simge adreslerinden biri olan Sevgi Yolu, Konak Belediyesi tarafından yürütülen sokak aydınlatma çalışmaları sonunda ışıl ışıl bir görünüme kavuştu. Her gün on binlerce kişinin gelip geçtiği, kitapçı ve gümüşçü stantlarıyla ilgi odağı olan sokak, yeni görünümüyle gece de göz doldurdu

Daha önce yanlış kullanım veya zaman aşımı nedeniyle eksilen aydınlatmalar yüzünden karanlığa bürünen Sevgi Yolu, Konak Belediyesi tarafından 2011 yılında da tepeden tırnağa yenilenmişti. İzmir'in en yoğun noktalarından biri olan sokak, kitap, gümüş ve hediyelik eşya stantlarının yanı sıra sokak ressamlarını da ağırlıyor. Her gün on binlerce İzmirli ve kente gelen turistlerin gelip geçtiği sokaktaki aydınlatma sistemlerinde kısa süre önce sorunlar yaşanmaya başlandı. Yapılan inceleme sonunda Konak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri sokakta kapsamlı bir düzenleme çalışmasına gitti. Gerek yer döşemelerinde, gerek ağaç bakımlarında, gerekse de aydınlatmalarda yaşanan sorunlar kısa zamanda giderilerek sokak hem esnafın hem de vatandaşın kullanımına uygun hale getirildi.



38 DİREK YENİLENDİ



Çalışmalar kapsamında sokaktaki 38 aydınlatma direğinden çeşitli sebeplerden ötürü kırılan 25 tanesi yenileriyle değiştirildi. Geriye kalan 13 direkte de meydana gelen hasarlar hızlıca onarıldı. Yenileme ve bakım çalışmaları sırasında tüm direklerdeki ampuller uzun ömürlü, gün ışığı görünümündeki led ampuller ile değiştirildi. Sokakta bulunan ve İzmir'e özgü havasıyla güzel bir görüntü veren palmiyelere zarar vermeden kurulan süs amaçlı yeşil ışıklı led aydınlatmalar da yenilendi. Düzenleme hem Sevgi Yolu esnafını hem de gezmeye ve alışverişe gelen vatandaşları memnun etti. Sokak eskisinden daha iyi bir şekilde aydınlatılınca da göz doldurdu. Hava karardığında bile sokak ışıl ışıl bir görünüme kavuştu. Konak Belediyesi bir süre önce de yaya geçişini engelleyen araçların yarattığı park işgaline son vermek için Sevgi Yolu girişine dubalar koymuştu.



