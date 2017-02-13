Sevgi Yolu'nda adına uygun satışlar başladı

İzmir'in simge sokaklarından biri olan Sevgi Yolu'nda, 14 Şubat Sevgililer Günü için alınabilecek türlü hediye seçenekleri mevcut. Esnaf, 'Her bütçeye uyacak orijinal armağanlar burada' diyor, sevgilileri bekliyor

Gökay Akgün-14 Şubat



'Sevgili Kolyesi'



27 yıldır Sevgi Yolu'nda gümüşçülük yapan Uğur Bayrıdost, bu yılın sevgiliye alınabilecek en gözde hediyesini 'Sevgili Kolyesi' olarak gösteriyor. Birbirine sarılan bir çifti ve sonsuzluğu temsil eden tasarıma sahip kolyenin fiyatını 14 Şubat için 110 liradan 70 liraya indirdiklerini söyleyen Bayrıdost'a göre sevgilinizin özel armağanı daima boynunda taşıması için bu fırsatı kaçırmamalısınız. Bayrıdost'un işlettiği Fatih Gümüş mağazasında yalnızca kadınlar için değil, erkekler için de ürünler var. Genç işletmeci, 'Sadece sevgililer Günü'nde değil, birbirlerini mutlu etmek istedikleri her gün sevenleri bekliyoruz. Üstelik atölyemizde sattığımız ürünlerin bakımını müşterilerimiz ne zaman isterse ücretsiz yapıyoruz' diyor.



7 buçuk liraya hediye



Gümüş kolye seçeneğini pahalı bulduysanız ve orijinal bir hediye almaya kararlıysanız, Gözde Yıldız'ın Gargi Takı'sına uğramanızda fayda var. Ağırlıklı olarak öğrencilere hitap eden sokağın en renkli mağazalarından biri olan bu dükkânda 7 buçuk lira harcayarak sevgilinizi sevindirebilirsiniz. Sokakta diğer esnaflardan dükkânını ayıran ürünün ahşap poster olduğunu ifade eden Yıldız, 'Sevgililer Günü için çok uygun bir armağan. İstediğiniz fotoğrafı ahşap poster haline getiriyoruz. Bunun için ödemeniz gereken tutar ise sadece 7 buçuk lira' diyor.

Her gün onlarca âşığın ağaçlarında asılı olan şiir tabelalarına, yerde unutulmaz sanatçıların isimlerinin yazılı olduğu yıldızlara bakarak geçtiği Sevgi Yolu, 14 Şubat Sevgililer Günü hazırlığı için onları bir kez daha bekliyor. -14 Şubat Sevgililer Günü yaklaştıkça âşıkların hediye telaşı da artıyor. Sevdiğine 'dünyaları' armağan etmek için çok uzun süre önce çalışmalara başlayan ve 'çıtayı bir hayli yükseltecek' el emeği göz nuru hediyeler hazırlayanlar elbette var. Ancak siz o kişilerden biri değilseniz ve hâlâ sevgilinize verebileceğiniz bir armağan düşünmediyseniz işinize yarayacak bir adres tarif edebiliriz: İzmir'in sembolü Sevgi Yolu. Üstelik Sevgi Yolu'nda alışveriş edebilmek, sevgilinizi sevindirecek bir armağan satın alabilmek için fazla bütçeye de gerek yok. Çok az paraya da farklı ve güzel bir hediye alabilirsiniz. Elbette 'Ben bu özel gün için fon oluşturmuştum. Biriktirdiğim parayla gümüş bir takı almak isterim' diyorsanız da elinizi tutan yok. Aranızda 'Paket yapıp sunabileceğim bir armağan beni kesmez, aşkımı vücuduma kazıtacağım' diyen cesur âşıklar varsa onlar için kalıcı; 'Ne olur ne olmaz, ben yine tedbirli olayım' diyen âşıklar için geçici dövme yapan dükkânlar da mevcut. Ona sevdiği bir romanı, bir plak ya da posteri de Sevgi Yolu'ndan satın alarak hediye edebilirsiniz. Seçenek bir hayli bol. Bir gün kalmış olsa da geç kalmış sayılmazsınız.27 yıldır Sevgi Yolu'nda gümüşçülük yapan Uğur Bayrıdost, bu yılın sevgiliye alınabilecek en gözde hediyesini 'Sevgili Kolyesi' olarak gösteriyor. Birbirine sarılan bir çifti ve sonsuzluğu temsil eden tasarıma sahip kolyenin fiyatını 14 Şubat için 110 liradan 70 liraya indirdiklerini söyleyen Bayrıdost'a göre sevgilinizin özel armağanı daima boynunda taşıması için bu fırsatı kaçırmamalısınız. Bayrıdost'un işlettiği Fatih Gümüş mağazasında yalnızca kadınlar için değil, erkekler için de ürünler var. Genç işletmeci, 'Sadece sevgililer Günü'nde değil, birbirlerini mutlu etmek istedikleri her gün sevenleri bekliyoruz. Üstelik atölyemizde sattığımız ürünlerin bakımını müşterilerimiz ne zaman isterse ücretsiz yapıyoruz' diyor.Gümüş kolye seçeneğini pahalı bulduysanız ve orijinal bir hediye almaya kararlıysanız, Gözde Yıldız'ın Gargi Takı'sına uğramanızda fayda var. Ağırlıklı olarak öğrencilere hitap eden sokağın en renkli mağazalarından biri olan bu dükkânda 7 buçuk lira harcayarak sevgilinizi sevindirebilirsiniz. Sokakta diğer esnaflardan dükkânını ayıran ürünün ahşap poster olduğunu ifade eden Yıldız, 'Sevgililer Günü için çok uygun bir armağan. İstediğiniz fotoğrafı ahşap poster haline getiriyoruz. Bunun için ödemeniz gereken tutar ise sadece 7 buçuk lira' diyor.Her gün onlarca âşığın ağaçlarında asılı olan şiir tabelalarına, yerde unutulmaz sanatçıların isimlerinin yazılı olduğu yıldızlara bakarak geçtiği Sevgi Yolu, 14 Şubat Sevgililer Günü hazırlığı için onları bir kez daha bekliyor.