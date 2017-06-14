Sevgilisinin evli olduğunu öğrenince ayrılmak istedi, vuruldu

İzmir Karşıyaka'da 49 yaşındaki bir kişi, kendisinden ayrılmak isteyen 24 yaşındaki sevgilisini tabancayla vurdu

Olay Karşıyaka'da bulunan bir kafede gerçekleşti. Alınan bilgiye göre 24 yaşındaki Ebru E.K., bir süredir birlikte olduğu sevgilisi 49 yaşındaki Arif K.'den ayrılmak istedi. Ebru K., Arif K.'ye kararını telefon ederek bildirdi. Bunun üzerine Arif K., son kez görüşmek istediğini belirterek bir kafede buluşmaşı teklif etti.



Kafede buluşan ikili, bir süre sonra kavga etmeye başladı. Arif K, yanındaki poşette taşıdığı tabancasını çıkartarak Ebru E.K.'ye ateş etti.



Genç kız eline, koluna ve göğsüne isabet eden kurşunlarla yaralandı. Olaya şahit olanlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı genç kızı hastaneye kaldırdı. Genç kızın hayati tehlikesinin olduğu belirtilirken, Arif K. ise polis tarafından yakalandı.



SEVGİLİSİNİN EVLİ OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE AYRILMAK İSTEMİŞ

İzmir'in Karşıyaka İlçesi'nde, Arif K.'nın kendinden ayrılmak isteyen Ebru K.'yı tabancayla yaralamasıyla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. Pamukkale Üniversitesi Moda Tasarımı 1'inci sınıf öğrencisi Ebru K.'nın, bir süredir birliktelik yaşadığı Arif K.'nın evli olduğunu öğrendikten sonra ayrılmak istediği anlaşıldı. Ebru K. ile konuşmak üzere kafede buluşan Arif K.'nın ayrılık isteğine karşı çıktığı, masadan kalkarak kapıya yöneldiği sırada, elindeki poşetten tabancayı çıkartıp, herkesin korku dolu bakışları arasında ateş ettiği belirlendi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç kadının hayati tehlikesinin devam ettiği, gözaltındaki Arif K.'nın emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.