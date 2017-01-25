Sevgilisiyle tartıştı, karşıya geçmeye çalışırken...

İzmir'de otomobilde sevgilisiyle tartışan İlknur Aker, araçtan inip karşıya geçmeye çalışırken minibüsün altında can verdi

Kaza bugün saat 06.30 sıralarında Balçova'da bulunan Selvay Alışveriş Merkezi önünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre 30 yaşındaki İlknur Aker, erkek arkadaşı 27 yaşındaki Metin Kaplan ile Karabağlar yönüne doğru giderken arabada tartışmaya başladı. Aracı kullanan Kaplan bunun üzerine aracını yol kenarına çekti. İkili bir süre tartışmaya devam etti. Daha sonra Aker, araçtan indi. Yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Aker'e, Balçova yönüne gittiği öğrenilen bir servis minibüsü çarptı. Aker çarpmanın etkisiyle yola fırladı. Karanlık nedeniyle de farkedilmeyen Aker'in üzerinden çok sayıda araç geçti.



Kazayı farkedenler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Aker'in hayatını kaybettiğini belirledi. Metin Kaplan sevgilisinin ölümüyle büyük bir üzüntü yaşarken, servis minibüsünü sürücüsü de gözaltına alındı.



Aker'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.