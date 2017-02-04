Sevgiliye Hediye Günleri başladı

İzmir'de, Bayraklı Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Sevgiliye Hediye Günleri Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde kapılarını açtı. 14 Şubat'a kadar sürecek fuarda birbirinden şık ve güzel ürünler ziyaretçileri bekliyor

Açılış törenine Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, eşi Bahriye Karabağ, Gençiz Fuarcılık Genel Müdürü Osman Gençer, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Başkan Karabağ ve beraberindekiler kurulan stantları tek tek gezdi. Hediyelik Eşya Günleri'nin ilgi gören pırlanta ve altın bölümünde Başkan Karabağ esnafla sohbet etti. Bu sırada Başkan Karabağ, eşine hediye alarak fuarın ilk alışverişini yapmış oldu.

Sevgilisine hediye almak isteyenlerin ilgi gösterdiği fuarda, pırlanta yüzüklerde ve diğer mücevheratta indirimler yapılıyor. Her zevke uygun tek taş yüzükler, kolyeler ve küpeler bulunuyor. Ayrıca; güzellik ürünleri, aşkın simgesi özel mumlar, mesaj nakışlı gömlekler, mesaj kutuları, özel temalı sihirli kupalar, sevgi saatleri, temalı takvimler, baskılı abajurlar, puzzleler, resimli yastıklar, 3D lambalar, biblolar, cüzdan, gümüş, bakır ve yöresel ürünler başta olmak üzere binlerce ürün de beğeniye sunuluyor.



Geçen aralık ayında düzenlenen hediyelik eşya günlerinin yine Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlendiğini hatırlatan Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, "Hediyelik eşya günleri beklediğimizden fazla ilgi gördü. Şimdi yeni bir fuara ev sahipliği yapıyoruz. Eşine, nişanlısına, sevgilisine, arkadaşına hediye almak isteyenler için buraya gelebilir. Her bütçeye uygun ürün bulmak mümkün" dedi.



BAYRAKLI BELEDİYESİ DE STANT AÇTI



Öte yandan Bayraklı Emek Dünyası Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi de Sevgiliye Hediye Günleri kapsamında stant açtı. Üretici kadınların el emeği göz nuru ürünleri ilk günden yoğun ilgi gördü.