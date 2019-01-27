Seyir halindeki kamyonet alev aldı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, seyir halindeyken alev alan kamyonet, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

Seyir halindeki kamyonet alev aldı
27 Ocak 2019 Pazar 16:08

İzmir Çevreyolu'ndan Bayraklı yönüne giden M.A yönetimindeki 35 AG 9553 plakalı kamyonet, seyir halindeyken motor bölümünden alev aldı. Alevleri fark eden M.A., aracını emniyet şeridine çekti. Araçtan inen sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Gelen ekipler, yangını kısa sürede söndürürken, kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #seyir halinde #kamyonet #alev #yandı
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