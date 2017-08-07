Sezen Aksu ve Ajda Pekkan alınıyor

Belgesel fotoğrafçısı Birol Üzmez, 2011'den beri Kemeraltı'nda bulunan tarihi Mirkelam Hanı'nda 45'lik plaklar satıyor. Üzmez, plaklara ilginin zaman içerisinde azaldığını belirtirken, en büyük ilginin Sezen Aksu ve Ajda Pekkan'a olduğunu da sözlerine ekliyor

Gençliğinden bu yana müziğe karşı ilgi duyan belgesel fotoğrafçısı Üzmez, çocukluk döneminde 2000'in üzerinde plak biriktirdi. Plakların zamanla gündemden düşüp, kasetçiliğin başladığı dönemde, plaklar sadece stüdyolarda kaset doldurma işine yarıyordu. Kaset doldurmanın da önemini kaybettiği dönemde, CD dönemi başlayınca kaset tamamen yok oldu. CD'lerle beraber internetten indirilebilir mp3 formatlar çıkınca bu kez CD'ler zaman içinde önemini yitirmeye başladı. Ardından yavaş yavaş plakların gündeme oturmasıyla beraber, Birol Üzmez elindeki plakları değerlendirmeye karar verdi. Üzmez, 'O dönem insanlar artık sıkıştırılmış müzik dinlemekten sıkıldı, çünkü müziklerin doğallığını öldürüyordu. Müzik endüstrisi bir çözüm ararken, plak yeniden gündeme oturtulmak istendi. Plağı ortaya çıkaracak filmler yapılmaya başlandı. İnsanlar yeniden plağı ve pikabı hatırladılar. Bu ilk olarak Issız Adam filminde başladı. 'Anlamazdın' şarkısı dizide ilk olarak plakla çalındı. Ardından 'Kaybedenler Kulübü, Öyle Bir Geçer Zaman ki' dizileri... Sonra yavaş yavaş insanlar plağa merak sarmaya başladı. O arada da ne plakçı dükkanı var, ne plak evi var. Ben de plak dükkanı açmaya karar verdim' dedi.Bazı filmlerde plakların yer etmesiyle beraber plaklar yeniden yoğun ilgi gördü. Üzmez, 'Elimdeki 2000 kadar plağı bir sermayeye dönüştürebilir miyim?' diye düşündüm. Arkadaşlarım da bu düşüncemi onaylayarak, ellerindeki plakları bana vereceklerini söylediler. Önce cesaretimi toplayıp 200 kadar plakla bit pazarına gittim, bir günde 150 tane sattım. Ertesi hafta bir daha gittim plaklarımla, yine kapış kapış satıldı. Bundan para kazanılacağını düşündüm ve dükkan açmaya karar verdim. Kemeraltı'nda fotoğraf çalışmalarımız sırasında plak işine girmek istediğimi arkadaşıma bahsettim, o da şu an kullandığım dükkanı önerdi. Burası o dönem kepenkleri indirilmiş, kullanılmayan bir yerdi. Dükkan olduğu bile belli değildi. Sahibine gidip istedik, adam tersledi ilk başta. Daha sonra arkadaşım ikna etti. Bu plakçı dükkanımın hikayesi öylece başladı. Sahibi 25 yıl önce burada boncuk dükkanı açmış, iş yapmadığı için sinirlenip kepenkleri indirmiş. Kepenkleri açınca içerdeki boncuk malzemelerini bile unutmuştu. Burada bulunan masa, sandalye ve raflar, herşey sanki benim için oluşturulmuş gibiydi. Sadece titiz bir temizlik çalışmasıyla plaklarımı raflara yerleştirdim.2011'den beri 6 yıldır burada plakçılık yapıyorum' diye açıkladı.Plaklara şu anda aşırı bir ilgi var. İnsanlar yeniden plaktan müzik dinleme hevesine büründüler. Bununla beraber, plağa verilen paranın boşa gitmediğini söyleyen Üzmüz, 'Burada bir yığın CD var, hepsine oldukça yüksek para verdik zamanında. Sonra müzikler internetten indirilmeye başlayınca CD'lerin hükmü kalmadı. Ama plak öyle değil, görsel bir havası var, dış kabıyla, içindekilerle, bir sanat eseri gibi birşey' diyerek, 'Arşiv değeri var plağın. Aynı zamanda para verip aldığınızda boşa gitmiyor. Yıllar sonra satmak istediğinizde, aldığınız paranın çok üstünde bir miktara satarak, paraya çevirebiliyorsunuz. Plaktan çıkan müzik sesi daha doğal. Dijital değil. O yüzden ilgi daha yoğun' diye ifade etti.Şimdilerde plak satışının azalmaya başladığını söyleyen plak satıcısı Birol Üzmez, plak sektörünün yavaş yavaş bir tıkanıklığa doğru gittiğini belirtti. Sektöre ilk başladığı 2011'li yıllarda daha çok plak bulduğunu belirten Üzmez şöyle konuştu: 'Mesela evlerinde plakları olup da bize getirenler oluyordu, satın alıyorduk. Aynı zamanda bit pazarlarında ev eşyalarıyla beraber plaklarını da satanlar oluyordu. Ama yavaş yavaş bu sistem saklambaç oynamaya başladı. Plağa yoğun ilgi oldukça, insanlar ellerindeki plakları çıkarmamaya başladılar. Teknolojinin hızla gelişmesinin de etkisi var tabi. Bir hurdacının elindeki plağı bile istediğin zaman, adam önce internetten satış fiyatına bakıp, verirse öyle veriyor. Dolayısıyla plak fiyatları aşırı yükseliyor. Türkçe plaklar neredeyse artık bulunmuyor gibi birşey.'Plak satışlarına bakınca Türk sanatçıları arasından Sanat Müziği grubunda Müzeyyen Senar, Zeki Müren, Arabesk dalında Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses, Rock gurubunda Cem Karaca, Barış Manço, Edip Akbayram, Erkin Koray yer alırken, Sezen Aksu ve Ajda Pekkan en popüler plak satanlar arasında yerini koruyor. Yabancı sanatçılar arasında en çok satanlar Led Zeppelin, Pink Floyd, The Doors, Deep Purple, Camel, King Crimson, Quinn, Eloy, Beatles olurken, Elvis Presley, Rod Stewart, Elton John en az ilgi görenler arasında.