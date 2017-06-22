Sibel Çelik'in öldürülmesi davasına devam edildi

İZMİR'in Buca İlçesi'nde, geçen yıl 25 yaşındaki Sibel Çelik'i öldürmekle suçlanan 1'i tutuklu 2 sanığın yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanık Salman Y.'nin tahliye talebini reddeden mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi

Geçen yıl 12 Temmuz'da Kuruçeşme Mahallesi 205/27 Sokak'taki, 3 katlı binanın zemin katında çıkan yangını görenler, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, daireyi saran yangını kısa sürede söndürdü. İki odalı evde inceleme yapan ekipler, bazanın içinde bir kadının yanmış cesedini buldu. Yapılan incelemede, yanmadan önce bıçaklandığı, üzerine de yatak yığıldığı belirlendi. Öldürülen kişinin Sibel Çelik olduğu anlaşıldı. Polis, Sibel Çelik ile Halil Y.'nin 6 ay önce tanışıp sevgili olduklarını ve nişan hazırlıkları yaptıklarını tespit etti. Sibel Çelik'in katil zanlısı olarak aranan Halil Y. yakalanamazken, ağabeyi Salman Y. yakalanıp tutuklandı.



İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugün yapılan ikinci duruşmasına tutuklu sanık Salman Y., Sibel Çelik'in annesi Cemile Çelik, babası Süleyman Çelik, tarafların avukatları, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Temsilcisi Sanem Deniz Kural, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen katıldı.



Tanık olarak dinlenen Ayten A., "Sibel'in çalıştığı işyeri benim çalıştığım işyerinin yakınındaydı. Bu nedenle kendisiyle zaman zaman görüşüyordum. Kendisi telefon almak için para biriktiriyordu. Yeterli parayı biriktirdiğini düşündüğü zaman erkek arkadaşı Halil ile birlikte çalıştığım işyerime geldiler. Parası yetmediği için parayı Halil tamamladı. Bana evleneceklerini söylediler. Sanık Halil, evlendiklerinde Sibel'in çalışmasına gerek kalmayacağını söylüyordu. Anlattığım bu olay, Sibel'in ölümden bir gün önceydi. Sibel'i en son o gün gördüm. Sibel'in sanık Halil'in evine gidip kaldığını duyuyordum" dedi. Savcı, sanık Salman Y.'nin tutukluluk halinin devamını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Halil Y. hakkındaki yakalama kararının devamına, ağabeyi Salaman Y.'nin tahliye talebinin reddine karar verip, duruşmayı Ekim ayına erteledi.



Duruşma sonrası ölen Sibel Çelik'in ailesiyle birlikte basın açıklaması yapan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Temsilcisi Sanem Deniz Kural, "Davanın sonuna kadar takipçisi olacağız. Sibel'i öldüren Halil biran önce yakalanmalı. Sanıklara en ağır ceza verilsin" dedi.



KARDEŞİ DE DENİZ DE ÖLDÜ



Sibel Çelik'in kardeşi Şakir Çelik'in de 2015 yılının Nisan ayında denizde boğulduğu ortaya çıktı. Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde eğitim veren Anafartalar İşitme Engelliler Özel Eğitim Meslek Lisesi'den, aralarında Sibel Çelik'in kardeşi işitme engelli Şakir Çelik'in de bulunduğu 10 öğrenci ve iki öğretmen, bir AB projesi kapsamında 4 Nisan 2015'te İspanya'ya gitmişti. Grup, Malaga'daki tatil beldesi Marbella'da denize girmişti. Öğrencilerden Şakir Çelik ve Serdar Fidan ile bilgisayar öğretmeni Ümit Nalbant, dalgalara kapılarak boğularak can vermişti.









Kaynak: