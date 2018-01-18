Sıcak çorbanız belediyeden

Bornova Belediyesi, kışın etkisini göstermesiyle birlikte halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde ücretsiz çorba dağıtmaya başladı. Uygulama, Bornova Metro İstasyonu’nda kış boyunca devam edecek

Sıcak çorbanız belediyeden

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Bornova Belediyesi’nin vatandaşların içini ısıtan ücretsiz sıcak çorba hizmeti de başladı. İlk gün Metro’nun Bornova ve Evka-3 istasyonları ile Bornova Cumhuriyet Meydanı’nda 3 bin bardak çorba dağıtıldı. Soğuk havada yapılan sıcak çorba ikramından faydalanan vatandaşlar, hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Vatandaşlar, ikram aracındaki hazır çorba çeşitlerinden dilediğini seçip içebiliyor. Çorba ikramı, Metro’nun Bornova İstasyonu’nda 07.00 – 09.00 saatleri arasında kış boyunca devam edecek.
Bornova Belediyesi’nin sıcak eliyle tüm vatandaşlara dokunmaya gayret ettiklerini söyleyen Başkan Olgun Atila, “Soğuk kış günlerinde bu küçük ikramımızla okula ya da işe yetişme telaşı yaşayan vatandaşlarımızın içini bir nebze olsun ısıtatabilmek bizler için büyük mutluluk” dedi.

 

Etiketler; #bornova #çorba
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