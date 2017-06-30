Sıcaktan bunaldı, çırılçıplak dolaştı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde sıcaktan bunalan bir kişi soyunarak dakikalarca en işlek caddede dolaştı. Çırılçıplak adamı görenler ise polise haber verdi

Sıcaktan bunaldı, çırılçıplak dolaştı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde hava sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıkınca sıcaktan bunalan bir adam, üzerinde ne varsa çıkarıp attı.

İsmi öğrenilemeyen adam, daha sonrada kentin en işlek cadde ve sokaklarında dolaşmaya başladı.

Elbiselerini bir kenara atan ve çıplak bir şekilde sokakta dolaşan adamı görenler ise polise haber verdi. Dakikalarca trafikte dolaşan adamı bazı vatandaşlar cep telefonuyla görüntüledi.
 

AKLİ DENGESİNİN YERİNDE OLMADIĞI İDDİA EDİLDİ


Çıplak vatandaşı o sırada devriye görevi yapan polisler gördü. Polisler, hemen apar topar adama müdahale etti. Gerçek ise daha sonra anlaşıldı. Adamın akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilirken, çevredeki esnaflar adama elbise vererek giydirdi.

Adam, daha sonrada polis nezaretinde trene bindirilerek Bayındır'a gönderildi.
Etiketler; #izmir #ödemiş #çıplak
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