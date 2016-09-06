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    • Şiddet fotoğraflarını paylaşıp intihar etti, savcı takipsizlik verdi

    İzmir'in Bornova İlçesi'nde, eşinin yakınlarından şiddet gördükten sonra, vücudundaki morlukların fotoğraflarını Facebook'ta paylaşıp intihar eden bir çocuk annesi 29 yaşındaki Fatma Sarıaslan Görgülü'nün ölümüyle ilgili suçlanan eşi Harun Görgülü hakkında savcılık takipsizlik kararı verdi

    06 Eylül 2016 Salı 10:14
    Şiddet fotoğraflarını paylaşıp intihar etti, savcı takipsizlik verdi
    İzmir'in Bornova İlçesi Altındağ Semti'nde oturan Fatma Sarıaslan Görgülü, eşi Harun Görgülü'den ve yakınlarından şiddet gördüğü iddiasıyla bunalıma girdi. Fatma Sarıaslan Görgülü, yaşadığı şiddetin acısına ve eşinin boşanma kararı almasına daha fazla dayanamayıp, geçen 7 Nisan gecesi ilaç içerek canına kıydı. Bu arada genç kadının, intiharından önce Facebook'taki sosyal medya hesabından, gördüğü şiddetin  izlerini taşıyan fotoğrafları paylaştığı ortaya çıktı.

    EŞİ, RAPOR ALMAMASI İÇİN TEHDİT ETMİŞ

    Sarıaslan'ın fotoğraflarında vücudunun pek çok yerinde morluklar bulunduğu görüldü. Fatma Sarıaslan, Facebook'taki mesajında ise gördüğü şiddeti şöyle anlattı:

    "Belki herkes bu boşanmada beni suçlayacak. Ama H.'nin dayısı ve kızı beni döverken H. kollarımı tutup güya beni savunurken darp raporu almamam için beni tehdit etti. 'Merdivenlerden düştüm diyeceksin' dedi. 'Eğer şikayet edersen boşarım seni' dedi. Bu saatten sonra bugün itibariyle H. denen şahıs ne oğlumun, ne de benim hayatımda yok. Artık bu konu hakkında konuşmak istemiyorum.. Yorum size kalmış."

    SUÇLANAN EŞİ GÖZYAŞIYLA AÇIKLAMA YAPTI

    Fatma Sarıaslan Görgülü'nün intiharının ardından ailesi, eşi Harun Görgülü'yü suçladı. Suçlanan eş Harun Görgiülü ise olaydan bir gün sonra gözyaşıyla yaptığı açıklamada, eşiyle üç yıl önce mutluluk içinde evlendiklerini çeşitli nedenlerle üç kez ev değiştirdiklerini anlattı. Harun Görgülü, eşinin ölümünün ardından yaptığı açıklamada "O çiçektir, annedir. Eşim çok sinirli bir yapıya sahipti. Eğer ona bir kez bile elimi kaldırdıysam ellerim kopsun. Eşim kavga çıkacağını bile bile yakınlarımın evine gitti. Orada kuzenimin çektiği saçları koptu. Vücudu hassastı, kavgayı ayırmak istediğimiz sırada kollarını sıkınca da morluklar oldu" dedi.

    SAVCI TAKİPSİZLİK KARARI VERDİ

    İntiharın ardından Fatma Sarıaslan Görgülü'nün ailesi, Harun Görgülü hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık intihar olayıyla ilgili gerekli araştırmalardan sonra, Harun Görgülü için takipsizlik kararı verdi. Dosyanın kapanmasına tepki gösteren ailenin, Fatma Sarıaslan Görgülü'nün intiharından önce sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarda görülen şiddeti uyguladığı öne sürülen eşinin yakınları hakkında açılan davaya müdahil olacakları belirtildi.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Izmir, Bornova, Kadın şiddet, Fatma Sarıaslan Görgülü

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