Şiddet mağduru kadının kimliği gizlendi ama...

İzmir'de gördüğü şiddet nedeniyle kimliği gizlenen kadın, çocuğunu okula kayıt ettiremedi

Kadın cinayetlerini önlemek amacıyla devlet kadınları korumak için bazen kadınların kimlik bilgilerini gizleme kararı alıyor. Nüfus ve adres bilgileri tamamen gizlenen kadınlar ne bir bankada ne bir okulda görünmüyor.



Hal böyle olunca bazen sıkıntılar da yaşanıyor. Bunun bir örneği de İzmir'de yaşandı. Alınan bilgiye göre İzmir'de kimliği gizlenen 120 kadından biri olan N.A., eşinin kendisini bulmasından korktuğu için kimlik ve adres bilgilerinin gizlenmesi amacıyla mahkemeye başvurdu. Mahkeme de annenin ve çocuğun kimlik bilgilerinin gizlenmesi için nüfus müdürlüğüne yazı gönderdi. Bu kararla kadın ve çocuğun kimliğinin 6 ay gizlenmesi kararı alındı.



Ancak bu durum sıkıntılara da neden oldu. N.A. isimli kadın, çocuğunu okula yazdırmak isteyince sistemde TC kimlik numarası ve adres bilgileri çıkmadığı için kayıt yaptıramadı.



Bunun üzerine N.A. nüfus müdürlüğü ve savcılığa durumu bildirdi. Bu şekilde çocuğunu kaydı okula yapıldı.



Ancak kadın Kaymakamlıktan yardım almak isteyince yine benzer durumla karşılaştı. Kaymakamlık çalışanları, TC numarası görünmediği için kadına yardımda bulunamayacaklarını açıkladı. Adres bilgilerinin gizlendiğini söyleyen kadın yine de yetkilileri ikna edemedi. Bu yüzden kadın koruma kararının bitmesini bekliyor.



Konuyla ilgili açıklama yapan avukat Nuriye Kadan, “Mahkeme kararıyla kimliğini gizlemek isteyen her mağdurun, sistemde bilgileri otomatik olarak gizleniyor. Bilgiler gizlendiği için resmi kurumlarda TC kimlik numarası ve adres bilgileri boş görünüyor. Bilgiler olmadığı için ödeme veya kayıt işlemleri yapılması mümkün olmuyor. Çözüm, kurumlar arasındaki bilgi sisteminin yeniden düzenlenmesi. Kişinin TC’si girildiği zaman neden görünmediği yazılmalı ve işlemlerini yapacak kuruma otomatik izin vermeli” şeklinde konuştu. (Habertürk)