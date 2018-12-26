Sığacık Kalesi surları onarılacak

Sığacık Kalesi surları AB’den gelen 120 bin Euro hibeyle onarılacak.

Seferihisar Belediyesi, SHELTER projesi ile AB’nin en önemli iklim değişikliği önleme programlarından biri olan Horizon 2020 desteğine hak kazandı. Proje dahilinde tahsis edilen AB fonu sayesinde Sığacık kale surlarının restorasyon projesi için ön çalışma yapılacak. Toplam hibe miktarı 6 milyon Euro’yu bulan SHELTER projesinde, 9 ülke ve 23 ortak iklim değişikliğine karşı kültürel mirasın korunması için yerel çözümler ve ortak uygulamalar gerçekleştirecek.

Avrupa çapında üniversiteler, yerel yönetimler, mühendislik firmaları ve çeşitli kurumların işbirliği yaparak başvurduğu ve zor bir eleme sürecinden geçen Horizon 2020 projeleri, iklim değişikliği ve doğal afetlere karşı yerel mimari, kültürel miras ve tarihin korunması için önlemler içeriyor.

48 ay içinde bitecek

"Size iyi bir haberim var" diyerek konuyla ilgili açıklamalar yapan Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer; “SHELTER projesi kapsamında uygulama alanı olarak Avrupa’da 4 Türkiye’de 1 bölge seçildi. Türkiye’deki tek uygulama alanı olan Sığacık‘ta, kale surları AB’den karşılanacak 120.000 Euro (yaklaşık 750 bin TL) fon sayesinde sensörler yardımıyla uzaktan izlenerek kayma olup olmadığı, yıpranma ve deprem riskine karşı hassaslık derecesi tespit edilecek. İklim değişikliği karşısında sıcaklık, nem ve yağış faktörlerinin Sığacık kale surları üzerindeki yıllara bağlı etkisi ölçülecek. Elde edilen bilimsel ve ayrıntılı veriler uzaktan izleme sistemiyle raporlanacak ve Sığacık restorasyon proje teklifinin hazırlanmasında kullanılacak. İklim değişikliği hakkında bilinçlendirme çalışmaları yapılacak ve geleneksel mimari unsurlarının doğal afetlerle mücadelede önemi vurgulanacak. Ayrıca proje süresince hava kirliliği ölçümü yapılarak, bu değerler sera gazı emisyon değerlerini azaltmaya yönelik uygulamaların geliştirilmesinde kullanılacak. Sığacık Kaleiçi’nin restorasyonundan sonra surları da onaracak olmamız çok önemli bir gelişme. 600 yıllık tarihi olan Kaleiçi’nin tarih kokan sokaklarını, evlerini, pansiyonlarını, aslına uygun olarak korumaya ve onarmaya devam edeceğiz” dedi.

SHELTER projesinin 48 ay içinde tamamlanması planlanıyor.