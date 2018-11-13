'Sigaram yok' deyince bıçaklandı!

Aydın Amatör Süper Lig ekiplerinden İncirliova Belediyespor'un orta saha oyuncusu Veli Çınkı (22) İzmir'de gezerken, sigara yüzünden tartıştığı 3 kişi tarafından sağ bacağından bıçaklanarak yaralandı

'Sigaram yok' deyince bıçaklandı!
13 Kasım 2018 Salı 13:42

İncirliova Belediyespor futbol takımının oyuncusu Veli Çınkı, 11 Kasım Pazar günü oynanan Bozdoğan Belediyespor maçı sonrası İzmir'in Bornova ilçesindeki arkadaşlarını ziyarete gitti. Çınkı saat 23.30 sıralarında, yolda yalnız yürürken yanına gelen 3 kişi iddiaya göre sigara istedi. Veli Çınkı, sigara kullanmadığını söyledi. Buna rağmen şüpheliler ısrarcı olunca genç futbolcuyla aralarında tartışma çıktı. Tartışma sırasında şüpheliler, üzerine saldırdıkları Çınkı'yı sağ bacağından bıçakla yaralayıp, kaçtı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Veli Çınkı tedaviye alındı. Bacağına 9 dikiş atılan genç oyuncunun 2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Soruşturma başlatan polis, Çınkı'yı yaralayan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #aydın #izmir #bıçaklama
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