Şikayet gelince İzmir Valiliği bu kararı aldı

İzmir'in Konak ilçesinde kurulan 'bitpazarı', gelen yoğun şikayetler üzerine İzmir Valiliği tarafından alınan kararla kaldırıldı

Şikayet gelince İzmir Valiliği bu kararı aldı

Yenişehir Semti Gıda Çarşısı yakınlarında her cumartesi ve pazar günü kurulan bitpazarı, vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler üzerine İzmir Valiliği tarafından alınan kararla kaldırıldı. Bu sabahtan itibaren İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Konak Belediyesi'ne ait yaklaşık 300 zabıta ile çevik kuvvet, 6 TOMA ve çok sayıda polis bölgede nöbet tuttu. Sabah saatlerinde kurulan tezgahlar, zabıtalar tarafından kaldırılırken, el konulan mallar İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yediemin deposuna kaldırıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipler Amiri Vedat Ayyıldız, gece de dahil olmak üzere polis ve zabıta ekiplerinin yarın akşam saatlerine kadar bölgede nöbet tutacağını belirtti.


 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #konak #bitpazarı
Önceki Haber
Kocaoğlu: Biz dokunduk böyle oldu, bir de Tarım Bakanlığı dokunsa...
Sonraki Haber
İzmir'de 3 bin kişi 'iyilik' için buluştu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.