Şikayet gelince İzmir Valiliği bu kararı aldı

İzmir'in Konak ilçesinde kurulan 'bitpazarı', gelen yoğun şikayetler üzerine İzmir Valiliği tarafından alınan kararla kaldırıldı

Yenişehir Semti Gıda Çarşısı yakınlarında her cumartesi ve pazar günü kurulan bitpazarı, vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler üzerine İzmir Valiliği tarafından alınan kararla kaldırıldı. Bu sabahtan itibaren İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Konak Belediyesi'ne ait yaklaşık 300 zabıta ile çevik kuvvet, 6 TOMA ve çok sayıda polis bölgede nöbet tuttu. Sabah saatlerinde kurulan tezgahlar, zabıtalar tarafından kaldırılırken, el konulan mallar İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yediemin deposuna kaldırıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipler Amiri Vedat Ayyıldız, gece de dahil olmak üzere polis ve zabıta ekiplerinin yarın akşam saatlerine kadar bölgede nöbet tutacağını belirtti.





