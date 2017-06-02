Sıkı, Kuş Cenneti için harekete geçti

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Sıkı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın, İzmir Kuş Cenneti'nin yönetimi konusunda İzmir Kuş Cennetini Koruma ve Geliştirme Birliği (İZKUŞ) ile protokol yenilememe kararının iptali istemiyle İzmir İdare Mahkemesi'nde dava açtığını söyledi. Prof. Dr. Sıkı, "Ancak gelecek olumlu bir haber üzerine davayı geri çekeceğimi de belirtmek isterim" dedi

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Sıkı, İzmir Kuş Cenneti ile ilgili süren tartışmalar üzerine basın toplantısı düzenledi. Toplantıda kuş cenneti hakkında bilgi veren Sıkı, "1982 yılından beri yürüttüğümüz çalışmalar sonucu kuş cennetinin tatlı su eksikliğinden başka sorunu kalmadı. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, İZKUŞ olmadan kuş cennetini daha iyi yöneteceklerini söylüyor. Ancak İzmir Kuş Cenneti'nin Yaban Hayatı Koruma Sahası statüsü 2007 yılında dönemin Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe ve bürokratları tarafından kaldırıldı. Ege Doğa Derneği tarafından başlatılan hukuk mücadelesi sonucu 2009 yılında mahkeme kararı ile bu statü geri verildi. 1987-89 yıllarında ise 1. Derece Doğal ve Arkeolojik Sit Alanı olan Üç Tepeler bölgesi okaliptüs ile ağaçlandırıldı. Hatalı dikim fark edilince 2005 yılında kesim kararı alındı. Bu karar 2016 yılında mahkeme kararı ile uygulanabildi. Bu hatalı uygulamalara bakıldığında bakanlığın sözüne inanmak mümkün değildir" diye konuştu.



Kuş cennetinde yaşayan canlıların uluslararası sözleşmeler, kanun ve yönetmeliklerden doğan haklarını savunduğunu belirten Sıkı, "65 yıllık ömrünün 35 yılını burayı korumak için harcamış bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, bir devlet memuru ve Ege Üniversitesi personeli olarak, kuş cennetinin de geleceğini düşünerek, kurumlar arası çatışmaları siyasete alet etmeden uzlaşmacı tavırla çözülmesini arzu ediyorum. Bu düşünceyle protokolün uzlaşmacı bir tavırla imzalanmasını 5 ay boyunca bekledim. Uzlaşma yollarında arabulucu olmak için DKMP Genel Müdürü Nurettin Taş, DKMP Genel Müdürlüğünden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı İbrahim Çiftçi, Bakan Yardımcısı Harun Tüfekçi ile telefon görüşmesi yaptım. Uzlaşmacı bir tavır içinde olunması tavsiyesinde bulundum. 5 ay boyunca cevap alamayınca 30 Mayıs 2017 tarihinde Bakanlık tarafından alınan protokol uzatmama kararının iptali istemiyle İzmir İdare Mahkemesi'nde Bakanlık aleyhine dava açtım. Ancak gelecek olumlu bir haber üzerine davayı geri çekeceğimi de belirtmek isterim" dedi.