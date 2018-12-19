Sıla, ağabeyinin karaciğeriyle hayata tutundu

Doğuştan safra kanalları olmadığı için henüz 2 aylıkken siroz teşhisi konulan, yıllardır karaciğer nakli olmayı bekleyen Sıla'ya ağabeyi Beytullah Küçük verdiği karaciğer dokusuyla yeni bir yaşam armağan etti

Giresun'da İlyas ve Zülbiye Küçük çiftinin dördüncü çocuğu olarak dünyaya gelen Sıla, doğumunun ardından geçirdiği sarılık ve kilo alamaması nedeniyle Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesinde bir süre tedavi gördü. Doğuştan safra kanallarının olmadığının belirlenmesi üzerine küçük kıza 2 aylıkken "kasai" adı verilen operasyonu yapan doktorlar, Sıla'nın karaciğerinden ince bağırsaklarına safra akımını sağladı. Hastalığı iyileşmeyen Sıla, karaciğer nakli olması için ambulans uçakla İzmir'deki Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Doktorlar yaşı küçük olması nedeniyle Sıla'ya karaciğer nakli yapamazken, bir süre ilaç tedavisi uyguladı. Ege Üniversitesine 2 yıl sonra kontrol amaçlı tedaviye geldiğinde karaciğer değerleri yüksek çıkan Sıla için doktorları acil nakil kararı aldı. Anne ve baba verici adayı oldu ancak çeşitli sağlık sorunları nedeniyle verici olmaları uygun bulunmadı. Üç kardeşinin de o zaman nakil için yasal yaş sınırı olan 18'den küçük olmalarından dolayı Sıla'ya uygun karaciğerin bulunması için Ulusal Organ Nakli Bekleme Listesi'ne başvuru yapıldı. Yıllarca karaciğer nakli olmayı bekleyen Sıla, bu süre boyunca iki kez siroza bağlı varis kanaması geçirdi. Kardeşinin yaşadığı sağlık sorunlarına çok üzülen 20 yaşındaki ağabeyi Beytullah Küçük, ön lisans eğitimin tamamlamasının ardından kardeşine gönüllü verici oldu. Yapılan tetkiklerde karaciğer dokusu kardeşiyle uyumlu çıkan ağabey Küçük, İzmir Kent Hastanesinde yapılan başarılı bir ameliyatla kardeşine yeni bir hayat verdi. Beytullah Küçük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kardeşine karaciğeriyle yeni bir hayat verdiği için çok mutlu olduğunu, yıllarca aile olarak çok zor günler yaşadıklarını belirtti. Kardeşi hasta olduğunda kendisinin 14 yaşında olduğunu anlatan Küçük, "Bağış bekledik çıkmadı. Bir an önce yaşım dolsa da kardeşime karaciğerimi verebilsem diye bekledim. Yaşım doldu, kardeşim de bugüne gelebildi. Geçen hafta karaciğerimi ona verdim. Sadece kan değil karaciğer kardeşi de olduk." dedi. Nakil operasyonunun ardından kardeşinin hızla iyileştiğini görmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Küçük, bir kez daha gerekli olsa hiç düşünmeden yine aynı fedakarlığı yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

"Büyüyünce doktor olmak istiyorum"

Sıla Küçük de ağabeyini çok sevdiğini, kendisine karaciğerini verip sağlığına kavuşturduğu için çok mutlu olduğunu söyledi. Sıla, "İleride doktor olmayı istiyorum. Burada doktorlar beni kurtardı ben de hasta çocukları iyileştirmek istiyorum." şeklinde konuştu. Baba İlyas Küçük ise Sıla'nın yaşaması için oğlunun büyük bir fedakarlıkta bulunduğunu, kızının bu sayede yüzünün güldüğünü kaydetti.

"Ağabeyden nakledilen karaciğer uyum sağladı"

İzmir Kent Hastanesi Karaciğer Nakli Bölümü Başkanı Doç. Dr. Murat Kılıç da bebeklerde safra kesesi yollarının olmaması durumuyla 20 ila 30 bin doğumda bir karşılaştıklarını söyledi. Sıla'nın yaşaması için karaciğer naklinin yapılmasının şart olduğunu dile getiren Kılıç, "Ağabeyi uygun olunca nakil yaptık. Sıla'nın hastalıklı karaciğerini çıkarıp yerine ağabeyinden aldığımız sağlıklı karaciğeri naklettik. Ameliyatımız 8 saat sürdü. Yapılan nakil kızımıza uyum sağladı." dedi.