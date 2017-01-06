Silah seslerini duydu, camdan bakarken vuruldu

İzmir Adliyesi'ne yönelik saldırı sırasında polis memuru Fethi Sekin ile birlikte şehit olan Musa Can'ın, ilk açıkmalarda belirtildiği gibi zabıt katibi değil, İzmir 12. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görevli mübaşir olduğu anlaşıldı. Can'ın daha önce, TEKEL'de çalıştığı, kurumun kapatılmasından sonra İzmir Adliyesi'nde görev yapmaya başladığı belirtildi

Olay sırasında, C Blok zemin katta bulunan Ağır Ceza Mahkemeleri Ön Baroya evrak götüren mübaşir Musa Can'ın, D blok 3'üncü katta bulunan 12. Asliye Ceza Mahkemesi kalemine dönerken, silah sesleri üzerine camdan dışarı bakarken başına isabet eden kurşunla vurulduğu öğrenildi.



ŞEHİT POLİSİN BABASI UYUTULUYOR



İzmir Adliyesi'ndeki patlamada şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in acı haberinin doktor gözetiminde verildiği babası 66 yaşındaki Mehmet Zeki Sekin'in, uyutulduğu öğrenildi. Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde böbrek taşı ameliyatı olan Mehmet Zeki Sekin'in, saldırının düzenlendiği saatte ameliyattan çıktığı belirtildi.



ABLASI AYDIN VALİLİĞİ'NDE GÖREVLİ



Şehit Polis Fethi Sekin'in ablası Fethiye Acun'un, Aydın Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Birimi'nde şube müdürü olduğu öğrenildi. Fethiye Acun'un şube müdürü olmadan önce Aydın Valiliği Şehit Aileleri Bürosu'nda memur olarak çalıştığı belirtildi.





Kaynak: