Silahlanmaya karşı acil önlem alınmalı

Gökay Akgün- Hükümetin bireysel - Hükümetin bireysel silahlanma nın önünü açan hamleleri 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından artarak sürüyor. Son günlerde yaşanan pompalı tüfek cinayetleri, uygulanan politikanın halkta karşılık bulduğunun göstergesi. CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır uyarıyor: Silahlanmadaki artışın durdurulması için acilen tedbir alınmalı. Durum çok ciddi tehdit oluşturuyor.



Pompalı tüfeğe 85 lira ceza



'Çok ciddi tehdit'

Bireysel silahlanmanın teşvik edilmesi ya da önüne geçilmesi için atılması gereken adımlar Türkiye'de yıllardır tartışma konusu. Halkın ruhsatlı silah almasının kolaylaştırılması gerektiğini savunanlar, bunun tehlikeye yol açacağını iddia edenlere karşı artık bir argümana daha sahip. 15 Temmuz 2016 günü yaşanan darbe girişiminin başarısız olmasındaki halkın sokağa dökülmesi faktörü, 'devleti ele geçirmeye çalışan hainlere' karşı bireysel silahlanmanın artması gerektiği görüşünü gündeme getirdi. Konuyu dillendiren ilk kişi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Şeref Malkoç'tu. Darbe girişiminin hemen ardından 'halkın meşru müdafaa hakkını kullanabilmesi için silahlanması gerektiğini' söyleyen Malkoç, "Vatandaşın ruhsatlı silah almasında önüne engel çıkartılıyor. Sayın İçişleri Bakanımız bununla ilgili yasal düzenleme talep edecek, milletimizin ruhsatlı silah almasının önü açılacak" ifadelerini kullanmıştı. Aradan geçen 8 aylık sürede bireysel silahlanmada dikkat çekici bir artış var. 'Aklında darbe yapmak olan hainlere karşı meşru müdafaa hakkını kullanmak' için mi farklı bir maksatla mı bilinmez ama devletin en tepesinden yapılan çağrı halkta karşılık buldu.Bu saptamayı yapabilmek için cinayet haberlerini taramak yeterli. Özellikle son dönemde işlenen cinayetler ve soygun girişimlerinin büyük çoğunluğu pompalı tüfekle gerçekleştirildi. Silahlanma çağrısına uyanların neden tabanca yerine pompalı tüfeği tercih ettiğini merak edebilirsiniz. Ruhsatsız tabanca taşıyan bir kişiye 6136 Sayılı Kanun kapsamında işlem yapılıyor. Ruhsatsız av tüfeği yakalatan kişiler ise adli sicil kaydına işlenmeden 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 43'üncü Maddesinden sadece 85 lira (2016 yılı için) para cezası ödüyor. Ruhsatsız av tüfeği sahibi olmak, ruhsatsız bir tabancaya sahip olmaktan hem daha kolay hem daha cezasız. Ancak görünen o ki, silahlanan bireylerin bir kısmı tüfeklerini olası bir darbe girişiminde kendini savunmak için bekletmek yerine bir an önce kullanma yoluna gidiyor. Dolayısıyla 'Pompalı tüfek dehşeti' başlıklı haberler de gitgide artıyor.CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'a göre silahlanmanın artması Türkiye için çok büyük tehlike teşkil ediyor. Halkın 'devletin güvenliği sağlayamayacağını düşündüğü dönemlerde bireysel silahlanmaya yöneldiğini ifade eden Sındır, "Devletin profesyonel görevlileri dışında kimsenin silahlanmasına ihtiyaç yok. Silahlanmadaki artışın durdurulması için acilen tedbir alınmalı. Durum çok ciddi tehdit oluşturuyor" sözleriyle konuya dikkat çekti.Referandum sürecinde kutuplaştırıcı ve ötekileştirici bir dil yerine barış ve sevgi dilinin ön plana çıkarılması gerektiğini kaydeden Sındır, "İnsanlarımız hangi düşünceden, etnik kökenden, inançtan olurlarsa olsunlar bugüne kadar olduğu gibi barış içinde yaşamaya devam etmeliler. Bunun yolunun ötekileştirmekten ve silahlandırmaktan geçmediğini hepimizin anlaması lazım. Eğer bir an önce bireysel silahlanmanın önüne geçmezsek ödeyeceğimiz bedel çok ağır olacak. Duyarlı davranmalı, mantıklı hareket etmeliyiz. Ayrıştığımız unsurları öne çıkarmak yerine birleştirici noktalara yoğunlaşmalıyız. Bizi bölecek her türlü adımı atmaktan titizlikle kaçınmalıyız. Silahlanmayı teşvik eder ve üstüne bir de birleştirici politikalar uygulanmazsak vay halimize!" diye konuştu.