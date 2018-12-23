Silindirin altında kalan kişi öldü

Silindirin altında kalan kişi öldü
23 Aralık 2018 Pazar 12:04

Bornova'da, iddiaya göre dengesini kaybederek yola düşen 52 yaşındaki Bülent Baki Aktaş, asfalt çalışması yapan silindirin altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Kıvanç Caddesi üzerinde meydana geldi. Kahvehaneden çıkan Bülent Baki Aktaş, iddiaya göre dengesini kaybederek yola düşünce asfalt çalışması yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Ü.Ç. (30) yönetimindeki silindirin altında kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aktaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Bülent Baki Aktaş'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından  İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ü.Ç. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
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