Şimdi empati zamanı

Türkiye'nin ilk Engelli Farkındalık Merkezi, Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmir'de açıldı. Engellilerin yaşamındaki zorlukların deneyerek anlanması ve empati kurulmasını hedefleyen merkezin ilk ziyaretçisi Başkan Aziz Kocaoğlu oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından, engellilerin sorunlarına dikkat çekmek, bireysel ve toplumsal yaşamda karşılaştıkları sıkıntıları ve engelleri toplumun diğer kesimlerine de uygulamalı olarak hissettirmek amacıyla kurulan Türkiye'nin ilk 'Engelli Farkındalık Merkezi' hizmete açıldı. Dünyadaki örnek uygulamaların da dikkate alınarak oluşturulduğu merkezin açılış töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, hayata geçirdikleri projeni n bir ortak akıl ve işbirliği eseri olduğunu belirterek şunları söyledi: 'ir kentin engelli dostu olabilmesi için yapılması gerekenleri Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyelerimiz isteyecek, gönüllü olacak; yer, zaman ve kaynak ayıracak. Konunun uzmanları, üniversiteler ve engelli dernekleri katkıda bulunacak. Ortak akılla, aklı ve bilimi kullanarak, katılımcı bir anlayışla gerçekleşecek projeleri herkes sahiplenecek; gelişmesini yürümesini, devam etmesini sağlayacak. Tıpkı bu projede olduğu gibi.'



13 yılda çok şey değişti



İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin son 13 yılda engellilere yönelik çok önemli hizmetler yaptığını dile getiren Başkan Kocaoğlu, 'Göreve başladığımda bir tane alçak tabanlı otobüsümüz yoktu. Metro, vapurlar aynı şekilde, o dönem TCDD'nin çalıştırdığı banliyö aynı şekilde. Kent yaşamına aktif olarak katılabilmelerini sağlayan toplu ulaşım düzenlemelerimiz ile engelli kardeşlerimizin hayatında çok şey değişti' diye konuştu.

Başkan Aziz Kocaoğlu, engelli farkındalığı konusunda eğitimin önemine dikkat çekerek, 'Eğitildiğimiz kadar, sorguladığımız kadar biliyor, farkında oluyor, değerlendiriyoruz. Engelli kardeşlerimizin yaşamını bir nebze olsun kolaylaştırmak için neler yapmamız gerektiğini burada pratik olarak göreceğiz. Önemli olan hep birlikte engelli kardeşlerimize karşı nasıl destek olacağımızı, onları nasıl hissedebileceğimiz pratik olarak öğrenmeye çalışalım. Tüm hemşehrilerimi bu merkeze gelerek engelli kardeşlerimizin yaşadıkları zorlukları görmeye, yaşamaya ve onları daha iyi anlamaya davet ediyorum' dedi.



Yaşayan bir proje olacak



Dokuz Eylül Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Alev Girli ise Büyükşehir Belediyesi'nin hayallerindeki projeyi gerçekleştirdiğini belirterek, şunları kaydetti: 'epimizin hayali engelsiz bir dünya. Ama ne yazık ki, hayatta çok fazla engel var. Bu merkezde, herkes için çok bilinirmiş gibi görünen bazı şeyleri aslında bilmediğimizi fark ediyoruz. Buradaki mekan farklı özellikleri olan bireylerin karşılaştıkları sorunlara dikkat çekmek üzere düzenlendi. Burası, içindeki senaryoların sürekli değişeceği dinamik bir merkez olacak. Hayallerimizin gerçekleşmesini sağladıkları için başta Engelsizmir kurulundaki arkadaşlar olmak üzere, Büyükşehir Belediyesi'ne ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum.'

Engelli Farkındalık Merkezi'nin açılış töreninde, İzmir Büyükşehir Belediyesi İnciraltı Engelli Hizmet Merkezi'nde eğitim alan engelli dansçıların oluşturduğu halk oyunları topluluğunun sunduğu gösteri de büyük beğeni topladı.

Törene Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya, Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur ve Dikili Belediye Başkanı Mustafa Tosun da katıldı.



Zorlukları denediler



Törenin ardından açılışı yapılan merkezde Başkan Kocaoğlu ve davetliler, engellilerin dünyasındaki ilk deneyimlerini yaşadılar. Tekerlekli sandalyeye binerek oluşturulmuş özel parkurdaki rampada ilerlemeye çalışan Başkan Kocaoğlu, daha sonra görme engelli bireylerin hislerini anlayabilmek için düzenlenen uygulamaları denedi.

Başkan Aziz Kocaoğlu, kendisi için çok zor bir deneyim olduğunu belirterek, 'Engelli olmayan bireylerin engellilerin yaşamındaki zorlukları ve onların duygularını anlaması kolay değil. Her şeyin başı empati kurabilmek. Bu nedenle tüm İzmirlileri bu merkeze gelerek, buradaki deneyimleri yaşamaya davet ediyorum' dedi.