Şimdi İzmir'de kitap zamanı

İzmir'de şimdi kitap zamanı. En çok sevilen fuarlardan biri olan İzmir Kitap Fuarı, bugün 22. kez kapılarını açıyor.
Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından düzenlenen İzmir Kitap Fuarı, bugün kapılarını açıyor. 22. kez yapılacak olan fuar dokuz gün sürecek. Kitap fuarına gitmek isteyenlerin adresi ise değişmedi. Fuar herzamanki gibi yine Kültürpark'ta olacak. Kitap fuarını 30 Nisan pazar akşamına kadar ziyaret edebilirsiniz.
Kitap fuarına giriş ise ücretsiz. Ziyaret saatleri ise 11.00 ile 20.00 olarak belirlenmiş. Fuarın son günü ise ziyaret saati 19.00'da sona eriyor.
Kitap fuarına bu yıl toplamda 400 yayınevi ve sivil toplum kuruluşu katılacak. Aynı zamanda fuarda 150 kültür etkinliği de yapılacak. Fuar süresince yüzlerce yazar imza günleri ile okuyucu ile buluşacak.
İşte okuyucuyla buluşacak olan yazarların isimleri: Sinâ Akyol, Canan Tan, Murathan Mungan, Yılmaz Özdil, Türkan Şoray, İlber Ortaylı, Deniz Kavukçuoğlu, Ayşe Kulin, Can Yılmaz, Zafer Algöz, Ahmet Telli, Ercan Kesal, Tarık Tufan, Erdoğan Aydın, Orhan Alkaya, Feyza Hepçilingirler, İsmail Saymaz, Alper Canıgüz, Muazzez İlmiye Çığ, Elif Türkölmez, Selçuk Aydemir, küçük İskender, Akif Kurtuluş, Ataol Behramoğlu, Selçuk Erdem, Muzaffer İzgü, Azra Kohen, Canan Karatay, Loren Edizel, Nermin Yıldırım, Ayşe Hür, Aret Vartanyan, Gülten Dayıoğlu, İrfan Değirmenci, Erdil Yaşaroğlu, Canfeza, Öznur Yıldırım, Behiç Ak, Sedef Kabaş ve Nuray Sayarı.