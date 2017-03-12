Sındır, Çeşme'den 'hayır' istedi

CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, referandum çalışması yaptığı Çeşme'de "Çocuklarımıza bırakacağımız en onurlu miraslardan biri Anayasa değişikliğine vereceğimiz hayır oyu olacak" dedi

CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, Anayasa değişiklik teklifinin çoğunluk dayatması ile milletin önüne getirildiğini öne sürerek, şöyle konuştu:





"Demokrasiden artık bahsedemeyeceğimiz, temel hak ve özgürlükleri yitirdiğimiz, özellikle hukuk devlet ilkesinden uzaklaşan tek adam rejimine yönelik bir Anayasa değişiklik teklifi ile karşı karşıyayız. Yani 'ben çoğunluktayım, komisyonda çoğunluktayım, Meclis genel kurulunda çoğunluktayım istediğimi yaparım sen ne dersen de' anlayışının getirdiği bir Anayasa değişiklik teklifidir. Demokrasinin en önemli ilkelerinden biri çoğulculuktur. Demokrasi azınlıkta olan bir düşüncenin de bir gün iktidar olabilme yolunun açık olmasıdır. Türkiye'mizde barış ve huzur içinde ilelebet yaşamak ancak millet iradesinin güçlendirilmesi ile mümkündür. Millet egemenliğini yok sayan rejim değişikliğiyle barış, huzur, özgürlük gelmeyecek. Otoriter yönetimlerde barıştan, özgürlüklerden ve demokrasiden söz edilebilir mi?"





"GETİRİLEN BİR TEK KİŞİNİN İKİ DUDAĞININ ARASINA TESLİM EDİLEN BİR DEVLETTİR"





Anayasa değişiklik teklifi görüşmeleri esnasında milletin değişiklik teklifinin içeriğini öğrenmesinin önüne geçildiğini söyleyen Sındır, "Görüşmeler esnasında Meclis TV ekranları karartıldı ve vatandaşlarımız bu değişiklik teklifinin neler içerdiğini, özünü öğrenemedi. Sonra 'biz bu teklifi iyi anlatamamışız daha iyi anlatmamız gerekir' dendi. Hayır, bu değişikliği anlatmaktan kaçındılar. Çünkü bu millet, bu yurttaş, Türkiye Cumhuriyeti bireyiyim diyen herkes bu teklifi duyduğunda böyle şey mi olur, buna nasıl izin veririz? diyecektir. Getirilen bir tek kişinin iki dudağının arasına teslim edilen bir devlettir. Bu kadar büyük bir riske, bu kadar büyük bir maceraya ülkemizin sürüklenmesine izin vermeyeceğiz" dedi.





"DEVLETİMİZİN BEKASI İÇİN HAYIR"





Anayasa değişiklik teklifine verilecek 'hayır' oyunun gelecek kuşaklara bırakılacak en onurlu mirastan birisi olacağını söyleyerek sözlerini sonlandıran Sındır şöyle konuştu:





"Hangi siyasi partiden olursak olalım referandum sürecinde siyasi parti kimliklerimizi bir kenara bırakalım. Devletimizin bekası için insanımızın huzuru, refahı, mutluluğu için çocuklarımız ile torunlarımızın için; Türkiye Cumhuriyeti devleti çatısı altında kardeşçe bir arada yaşayabilmek için hayır diyelim. Bu Anayasa değişiklik teklifine vereceğimiz Hayır oyu çocuklarımıza bırakacağımız en onurlu mirastan birisi olacaktır. Anadolu halkının eşsiz mücadelesi ve azmi ile kazandık Cumhuriyetimizi, demokrasimizi. Ve asla vazgeçmeyeceğiz."







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