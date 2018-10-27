Sinemayla ilgilenen gençler bu projeyi çok sevecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi "Mahalle Orkestraları" ile başlayıp "Mahalle Tiyatroları" ile devam ettiği bölgesel kültür ve sanat etkinliklerine bir yenisini daha ekledi: “Mahallemizde Film Çekiyoruz.”

Kentin kültür ve sanat zenginliğini artırmayı hedefleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, mahalle düzeyinde başlattığı etkinlik zincirine yeni bir halka daha ekledi. "Mahalle Orkestraları" ve "Mahalle Tiyatroları" projeleri ile yetenekli gençleri sanata yönlendiren Büyükşehir Belediyesi, bu kez "Mahallemizde Film Çekiyoruz" projesiyle sinemaya meraklı gençler için yeni bir sayfa açtı. 13-24 yaş arası tüm gençlerin mahallerinde kısa film çekme deneyimini yaşatmaya davet edildiği "Mahallemizde Film Çekiyoruz" etkinliği, ilk olarak pilot bölge seçilen Gültepe Kültür Merkezi ile Bornova Doğanlar Şapeli Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. 27 Ekim'de başlayan proje eğitim ve uygulamaları, 30 Aralık tarihine kadar her cumartesi-pazar günü, 10.00-14.00 saatleri arasında yapılacak.

Yaşamın içinden gelen sanat: Sinema

Güçlü akademik kadro eşliğinde kısa film eğitimi alarak kendi filmlerini çekecek olan gençler, sonra çektikleri filmi hocalarıyla birlikte izleyecek. Eğitimler Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi öğretim görevlisi Dr. Yüksel Batur, yönetmen Emre Doğan, Dokuz Eylül Üniversitesi GSF Film Tasarım Bölümü öğretim üyeleri Dr. Sabire Soytok ve Dr. Ahmet Özkan tarafından verilecek.

Proje, sinema sanatına ilgi duyan gençlere, bir fikrin öyküden senaryoya, senaryodan çekime ve çekiminden kurgusuna ve gösterime kadar, tüm süreçleri birlikte deneyimleme fırsatı sunuyor. “Mahallemizde film çekiyoruz" sloganı ise sinemanın yaşamın içinden gelen bir sanat olduğunu anlatıyor.