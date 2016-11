Sınır kapıları açılırsa, Suriyeliler Avrupa'ya akın eder

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa'ya 'sınır kapılarını açarız' restinde bulunmuştu. Suriyeliler'in böyle bir durumda Avrupa'ya akın edeceği öğrenildi

Suriye'deki içsavaştan kaçarak İzmir'e gelen Suriyelilerin, Avrupa'ya gitmek istediği öğrenildi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 'sınır kapılarını açma' sözleriyle Avrupa'ya rest çekmişti. Erdoğan'ın bu sözleri ise İzmir'deki Suriyelileri heyecanlandırdı.



Konuyla ilgili açıklama yapan Suriye Mültecilerle Dayanışma Derneği Başkanı Muhammed Salih Ali, Türkiye'nin kapıları açması durumunda, Suriye'nin kuzeyinde yaşayanların da yüzde 50'sinin geleceğini söyledi. Oradaki insanların can güvenliğinin kalmadığını belirten Ali, kapının açılması durumunda şu an 4 milyon olan Suriyeli sayısının 8 milyona kadar çıkacağını söyledi. İnsanların ümitsiz kalması durumunda üçüncü bir ülke arayacaklarını belirten Ali, bu durumda da tehlikeleri göze alıp denizden geçişleri artıracaklarını söyledi.



Geçen yıl Edirne'de birçok Suriyeli'nin sınırın açılması için toplandığını hatırlatan Ali, "Sınır açılırsa zannediyorum ki İstanbul yoluna otobüsler yetişmeyecek. Halep'te, Kamışlı'da Edirne sınırının açıldığı duyulursa, zannediyorum bütün yollarda izdiham olacak. Herkes can güvenliği için gelecek." şeklinde konuştu.