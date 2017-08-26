Sıra Meles Köprüsü'nde

Konak Tramvayı'nın imalat çalışmaları kapsamında bir kritik eşik daha aşılıyor

Şehitler Caddesi güzergahında yer alan Meles deresi üzerindeki karayolu köprüsünün yenilenme çalışmaları son aşamaya geldi. Yapı güvenliği nedeniyle yıkılıp yeniden yapılan köprünün Bayram'dan sonra yaklaşık 1 ay içinde trafiğe açılması hedefleniyor.



İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yapımını sürdürdüğü Konak Tramvayı'nda kritik bir viraj daha aşılıyor. İzmir Enternasyonal Fuarı öncesinde Alsancak Garı önündeki işleri tamamlayarak trafiği rahatlatan Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'ndan önce bitirmeyi hedeflediği Şair Eşref etabını da bir hafta erken tamamladı ve bölgeyi trafiğe açtı. Cumhuriyet Bulvarı üzerinden Gazi Bulvarı’na kadar olan kısımdaki çalışmalar ise 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı'nın başlayacağı 18 Eylül tarihinde bitmiş olacak.



Kirişler yerleştirildi



Şehitler Caddesi güzergahında Meles deresi üzerinde bulunan ve yapı güvenliği nedeniyle yıkılıp yeniden yapılan karayolu köprüsünde çalışmalar sona yaklaştı. Köprü ayakları üzerine beton kirişler yerleştirilmeye başlandı. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Bayram'ın ardından yaklaşık 1 ay içinde köprünün trafiğe açılacağını belirtti. Kasım sonunda ise tüm imalatların sona erdirilmesi hedefleniyor.



