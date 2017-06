Şırnak Şehitleri Dostluk Sofrası'nda anıldı

Bornova Belediyesi'nin hayırseverlerin katkıları, Türk Kızılayı Bornova Şubesi'nin işbirliğiyle her gün bir mahallede kurduğu Dostluk Sofrası önceki gün akşam Koşukavak Mahallesi'ndeydi. Şırnak'taki helikopter kazasında şehit düşen 13 askerimizin anıldığı iftar buluşmasında şehitlerimiz için mevlit okutuldu. Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, 'Dualarımız tüm şehitlerimiz için. Şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz' dedi

Bornova Belediyesi'nin Türk Kızılayı Bornova Şubesi işbirliğiyle düzenlediği iftar yemekleri, Koşukavak Mahallesi ile devam etti. Şırnak'ta önceki gün meydana gelen helikopter kazasında şehit düşen 13 askerimizin anıldığı iftar buluşmasında Şehitlerimiz için mevlit okutuldu. Hayırseverler ve Koşukavaklılar Derneği'nin de katkıları ile gerçekleşen iftar yemeğinde şehitler için mevlit okutuldu. Yoğun ilgi nedeniyle kurulduğu meydandan ara sokaklara taşan dostluk sofrasında dualar vatan uğruna canlarını verenler için edildi.



Dualarımız şehitlerimiz için



Dostluk sofrası her gün bir mahallede



İhtiyaç sahiplerine yardım

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila da, her iftarda olduğu gibi vatandaşların yanındaydı. CHP Bornova İlçe Başkanı Nevzat Kavalar'ın da yerini aldığı iftar öncesi duygu yüklü bir konuşma yapan Başkan Atila, "Yine şehitlerimiz var. İçimiz kan ağlıyor. Ama biliyoruz ki onlar ölmediler. Dualarımız tüm şehitlerimiz için. Bu vatan kolay kazanılmadı. Başta Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Onun için bu güzel günlerde dualar ediyor, iyilikler diliyoruz. Barışı her zamankinden daha fazla istiyoruz. Annelerimizin ağlamadığı, geleceğimizden kuşku duymadığımız günler için dua ediyoruz. Tek arzum bundan sonra daha güzel günlerde ve ramazanlarda buluşmak" diye konuştu.Bornova Belediyesi'nin iftar yemekleri bu yıl da hem gönülleri hem sofraları birleştiriyor. Her gün bir mahallede verilen iftar yemekleri sonrası vatandaşlar, Hacivat-Karagöz, İbiş gibi karakterlerin canlandırıldığı geleneksel Ramazan eğlenceleri ile de keyif dolu anlar yaşıyor. Karacaoğlan Mahallesi'nde her gün sabit olarak kurulan iftar sofrası ile birlikte günde 1200 kişi orucunu birlikte açıyor.İftar yemeklerinin yanı sıra Türk Kızılayı Bornova Şubesi işbirliğiyle her yıl olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahibi bin aileye hayırseverler aracılığıyla toplanan erzak paketleri ulaştırılıyor. Ayrıca Bornova Belediyesi'nin ihtiyaç sahiplerinin ücretsiz yararlanması için kurduğu Dost Market'ten yararlananlara Ramazan Ayı'na özel ek kredi yüklemesi yapılıyor.Bu arada İlçedeki cami, cemevi ve kiliseleri yıl boyunca düzenli olarak temizleyen Bornova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, vatandaşların ibadetlerini daha temiz bir ortamda yerine getirmesi için çalışmalarını Ramazan Ayı'nda daha yoğun bir şekilde sürdürüyor. Zabıta ekipleri de aynı dönemde yoğunluğu artan gıda işletmelerine yönelik denetimleri arttırdı.