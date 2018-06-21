Siyasi istikrarsızlık beyaz eşyada satışları düşürdü

İzmir Beyaz Eşya Satıcıları Derneği (İZBEYDER) Başkanı Metin Aztekin, beyaz eşya satışlarında geçen yıla oranla gerileme yaşandığını ve en önemli iki sebebin birincisinin doların devamlı yükselmesi, ikinci sebebinin ise siyasi istikrarsızlık olduğunu söyledi

Gamze Geçer-Beyaz Eşya satışları, ÖTV teşvikinin bittiği 2017 Eylül sonundan bu yana sert şekilde geriliyor. Beyaz eşyada yüzde 6,7 olarak uygulanan ÖTV, geçen sene Şubat'ta üç ay için sıfırlanmış; ÖTV teşviki daha sonra Eylül sonuna kadar uzatılmıştı.

Dolar direk etkili

Öncelikli olarak satışların düşmesinin en önemli nedenini ÖTV ve KDV indiriminin olmamasından kaynaklandığını vurgulayan Aztekin, 'Geçen seneye baktığımızda uygulanan teşvikler bu sene uygulanmadı. Bize nefes aldıran satışlar bu yılın ilk çeyreğinde görülmedi. Gerileme yaşıyoruz. Bunun en önemli iki sebebi var. Birincisi dolar devamlı yükseliyor. Doların yükselmesi direkt sektörü etkiliyor. Dışa bağımlı olunan bir alan olduğundan, etkilerinin olumsuz sonuçlarını anında hissediyoruz. İkinci sebebi ise siyasi istikrarsızlık. Buna aslında asıl sebep dememiz gerekiyor. Çünkü insanların alım gücünü etkileyen önemli bir unsur. Gittiğimiz bir seçim süreci var. Ekonomiye etikisi de ortada. Beyaz eşya iç satışlarında geçen yılın son çeyreğinde başlayan düşüşlerin sürmesiyle, yılın ilk dört aylık döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre satışlarda yüzde 20 düşüş gerçekleşti. Geçen yıl ÖTV indirimleriyle hızlı büyüme yaşanan beyaz eşya sektöründe ise ilk çeyrekte 2,6 milyar TL'lik ciro ile yüzde 6,5'lik daralma oldu. Beyaz eşya ihracatı ise ilk çeyrekte iç pazara göre olumlu bir seyir izledi. Buna göre ihracat Mart ayında yüzde 9 artışla 1,58 milyon adet, Ocak-Mart'ta ise yüzde 10 artışla 4,32 milyon adet olarak gerçekleşti. Ocak-Nisan döneminde satışlar yüzde 20 düşerken, ihracat yüzde 9 arttı. Nisan ayı ihracatında, yüzde 4 yükselişle 1,59 milyon birime ulaştı. Tabi bu olumlu gelişme yüzleri güldürse de iç piyasada durgunluk söz konusu. Beyaz eşya üretimi, Nisan ayında yüzde 10, Ocak-Nisan döneminde yüzde 4 düştü' şeklinde konuştu.

Erteleme söz konusu

Ülke içinde yaşanan satışların sıkıntısını en çok esnaf ve tüccarın yaşadığını belirten Aztekin, 'Seçim sürecinden dolayı insanlar tedirgin. Hep bir erteleme söz konusu. 'Seçim bitsin de öyle alırız' söylemleriyle birbirinden etkilenin alıcılarımız alacakları eşyaları seçim sonrasına bıraktılar. Esnaf bu durumdan muzdarip. Ellirindeki malları satamıyorlar. Beyaz eşya ki her sene yeni modelleri ile birlikte teknoloji alanından en çok nasibini alan bir sektör. Geçen seneye göre zaten satışlarında düşüş var. Üzerine bir de seçim sürecinin getirdiği aksama var. Hal böyle olunca insanlar alımda sıkıntı yaşıyor. İthalatçı ana firmalar da, esnaf da sıkıntılı' dedi.