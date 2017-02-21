Şizofreni hastası genç kızın başına gelmeyen kalmadı

İzmir'de şizofreni hastası bir genç kızın başına gelmeyen olay kalmadı

İzmir'de ailesinin eve kapatıp zincirlediği şizofreni hastası genç kız bir yolunu bulup kaçtı. Ancak genç kız yolda yürürken defalarca tecavüze uğradı

22 yaşındaki şizofreni hastası A.A. ve ailesi, seneler önce Güneydoğu'da gelerek İzmir'e yerleşti. Şizofreni hastası kızlarını tedavi ettirmeyen ailesi, onu kendisine ve de başkalarına zarar vermemesi için bir odaya kapattı ve zincirle bağladı. Hasta genç kız bir yolunu bulup 8 Eylül 2016 tarihinde evden kaçtı. Kızlarının kaçtığını farkeden aile de durumu polise bildirerek yardım istedi.Genç kız ayağında zincirlerle yürürken karşısına kamyon şoförü olan 54 yaşındaki A.K. ve 30 yaşındaki T.S. çıktı. Genç kıza yardım etmek istediklerini söyleyen iki arkadaş, hasta kızı Çigli'deki evlerine götürdü ve burada tecavüz etti. 2 gün boyunca genç kızı evde tutan şahıslar, genç kıza tecavüz edip, başkalarına da pazarladı. Günlerce tecavüze uğrayan genç kız, iki şahıs evde olmadığı sırada camdan bağırdı ve yardım istedi.Genç kızın yardım çağrısını duyan bir emekli asker durumu polise ihbar etti. Eve giden polis genç kızı baygın halde buldu. Polis, A.K. ile T.S.'yi de tutukladı.Genç kızın yaşadıkları bununla da bitmedi. Yaşananlar üzerine kızın Güneydoğu'daki abilerinin kardeşleri için infaz kararı aldığı öğrenildi. Oğullarının aldığı karara karşı çıkan baba ise kızının koruma altına alınmasını istedi.A.A. hakkında koruma kararı çıkartıldı ve genç kız Adli Tıp Kurumu'na yönlendirildi. Genç kızın travma yaşadığı ve ruh sağlığının bozulduğu tespit edildi. Yapılan incelemede kızın vücudunda da üç ayrı sperm örneği bulundu. Genç kız infaz kararı nedeniyle gizli bir yerde tutuluyor. (Habertürk)