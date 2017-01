SMA hastası Beyzanur, öğrenmekten vazgeçmedi

İzmir'in Kemalpaşa İlçesinde 15 yaşındaki SMA hastası Beyzanur Güçlü, yatağa bağımlı yaşamasına rağmen, eğitiminde elde ettiği başarılarla ailesinin gurur kaynağı oldu. 4 öğretmenin evde ders verdiği 8'inci sınıf öğrencisi Beyzanur, 90 not ortalaması ile takdir belgesi almaya da hak kazandı. Kemalpaşa Milli Eğitim Müdürü Fikret Yılmaz, Beyzanur'u ziyaret ederek karnesini evinde verdi

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yaşayan Beyzanur Güçlü, kaslarını etkileyen SMA tip 2 hastalığı nedeniyle evde eğitim görüyor. TCDD'de memur olan 42 yaşındaki Eşref Güçlü ve 37 yaşındaki Fadime Güçlü'nün iki çocuğundan biri olan Beyzanur'un 6 yaşında Mehmet Efe adında bir de kardeşi bulunuyor. Hastalığı nedeniyle vücudu gelişim gösteremeyen, günlük işlerini annesine bağımlı olarak yapan Beyzanur, ailesine okumak istediğini belirtti. Vücudu gelişmemesine rağmen zihinsel olarak sağlıklı olan Beyzanur'un ailesi bu isteğini geri çevirmedi. Daha önce yaşadıkları Bornova'da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvuran ailenin isteğine olumlu cevap verildi, Beyzanur'un evde eğitim hizmetinden yararlanması sağlandı. Yapılan seviye belirleme sınavının ardından 2012 yılında ilkokul 4'üncü sınıf seviyesinde eğitimine başlayan Beyzanur, 3 yıl önce Kemalpaşa'ya taşındıkları için eğitimine burada devam ediyor. 8'inci sınıf öğrencisi olan, hastalığı nedeniyle kalem dahi tutamayan Beyzanur derslerindeki başarısıyla dikkat çekiyor. Beyzanur, sosyal medyaya da internete annesinin yardımı ile giriyor. Beyzanur'un hastalığına rağmen gösterdiği başarısı karşısında kayıtsız kalmayan Kemalpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikret Yılmaz, karnesini kendi elleriyle verdi. Başarısı nedeniyle Beyzanur'a tablet bilgisayar hediye eden Yılmaz, "Beyzanur bizi gururlandırıyor. 90 not ortalamasıyla takdir belgesi de almaya hak kazandı. Gösterdiği başarının yaşıtlarına da örnek olmasını diliyorum. 'Eğitimde kaybedilecek tek bir ferdimiz bile yoktur' ilkesinden yola çıkarak evde eğitim veriyoruz. Kemalpaşa'da toplam 4 öğrencimiz evde eğitimine devam ediyor" diye konuştu.



Kitap okumayı sevdiği için 100 temel eser kitap seti de hediye edilen Beyzanur, çok mutlu olduğunu belirterek, yaşıtlarına da tavsiyelerde bulundu. Beyzanur, "Tüm zorluklara rağmen derslerine önem versinler ve çok çalışsınlar. İleride eğer olabilirse iç mimarlık düşünüyorum. Eğitimimi bu hedefe göre yönlendirmek istiyorum" dedi.



Beyzanur'a ders vermek için eve gelen 4 öğretmenden biri olan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Yavuz Bayrak da Beyzanur'un çok zeki bir öğrenci olduğunu anlattı. Beyzanur'un neşeli ve hayat dolu bir öğrenci, aynı zamanda idealist bir kız olduğunu söyledi.



"ÖĞRETMENLİK FEDAKARLIK MESLEĞİDİR"



Beyzanur'un eğitimi için öğretmen sağlayan 8 Eylül Ortaokulu'nun Müdürü Asuman Güzel, her çocuğun eğitime ulaşma hakkı olduğunu söyledi. Güzel, öğretmenliğin sadece parayla yapılabilecek bir meslek olmadığına dikkat çekerek, "Öğretmenlik fedakarlık mesleğidir. Çocuğumuza diğer öğrenciler gibi eşit fırsat sunulması ve öğrencimizin de bu çabanın hakkını vermesi çok güzel. Eskiden ihtiyacı olan öğrencilerimize bu kadar ilgi gösterilemiyordu. Veliler de çocuklarıyla ilgilenildiğini görünce çok mutlu olduklarını ifade ediyorlar. Bazı aileler psikolojik olarak çocuklarını kabullenmekte güçlük çekiyorlar. Bu ailemiz kabul ederek başarı elde etmişler" diye konuştu.



"9 AYLIKKEN FARK ETTİK"



Beyzanur'un rahatsızlığını 9 aylıkken fark ettiklerini belirten babası Eşref Güçlü, "Beyzanur emeklemeyince doktora götürdük. Yapılan muayene ve testlerin ardından SMA tip 2 kas rahatsızlığı olduğu belirlendi. Zamanla akciğer kaslarında da sorun çıkacak" diye konuştu. Beyzanur'un kardeş istemesi üzerine Mehmet Efe'yi dünyaya getirmeye karar verdiklerini anlatan Eşref Güçlü, "Tabii ki bu kararı vermek zor oldu. Eşim de ben de taşıyıcıyız. Doktorlarla görüştük. Embriyo eleme yöntemiyle Mehmet Efe de dünyaya gelmiş oldu. Şu an 6 yaşında ve anaokuluna gidiyor" dedi.



"DÜŞÜNCELERİ YATAĞA BAĞIMLI DEĞİL"



Beyzanur'un başarısına artık alıştıklarını belirten annesi Fedime Güçlü ise, "80'in altında not kabul etmiyoruz. Şu an çok mutluyum. Beyzanur'daki 15 yıllık emeğimizin karşılığını almış gibiyim. Beyzanur'un yatağa bağımlı olması, düşüncelerinin de yatağa bağımlı olacağı anlamına gelmez. Sohbet de edebiliyoruz, birlikte dizi de izleyebiliyoruz. Beyzanur ile ekonomi de konuşabilirsiniz, saatlerce sohbet edebilirsiniz. Beyzanur her şeye rağmen güçlü" diye konuştu.



SMA NEDİR?



Spinal muskuler atrofi (SMA), hareket sinir hücrelerinden (motor nöronlardan) kaynaklı, genetik bir grup nöro-müsküler hastalıktır. Bu hastalığın tüm tiplerinde omurilikteki ön boynuz denilen bir bölgedeki hareket siniri hücreleri etkilenir. 6 bin ila 10 bin doğumda bir görülebilir. 40 kişiden biri bu hastalığın taşıyıcısı olabilir.