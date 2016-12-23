Soba gazı zehirlenmesi yine can aldı

İzmir'in Tire İlçesi'nde, sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenen 83 yaşındaki Sabit Şender hayatını kaybetti

Soğuk havalarla birlikte soba gazından zehirlenerek meydana gelen ölümlerin de haberleri gelmeye başladı. Son olarak İzmir Tire'de yaşayan 83 yaşındaki Sabit Şender, soba gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.



Olay Tire'nin Ketenci mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre yakınları 83 yaşındaki Sabit Şender ve 75 yaşındaki eşi Emine Şender'den haber alamadı. Bunun üzerine çiftin evine giden yakınları, ikisini de yerde hareketsiz yatar şekilde buldu. Yakınları olayı hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Sabit Şender'in zehirlenerek öldüğünü belirledi. Baygın halde bulunan Emine Şender ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şender'in durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sabit Şender'in cenazesi savcının incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna gönderildi.