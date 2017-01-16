Sobacıların beklediği soğuklar gelmedi!

İzmir'e soğukların geç gelmesinden dolayı soba satışları bu yıl istenilen seviyelere çıkmadı. Soba ve soba malzemeleri satan işyeri sahipleri satışların azlığından dert yandı. Soba satan esnaf bu yıl satış yapamadığı için ısınamadı

Aykut Polatlı-İzmir'de yılın başında başlayan soğuklar



Beklenti sürüyor



Soba satıcısı İbrahim Elvermez, her yıl soğukları beklediklerini soğukların başlamasıyla kendi satışlarının da arttığını ifade ederek, 'Bu yıl malesef soğukların Kasım ayı sonrasına yeni yılın başına sarkması nedeniyle satışlarımız bu yıl istediğimiz seviyelerde değil. Bir nevi durgunluk yaşıyoruz. Eğer bundan sonra soğuklar bastırır ise biz de sobalarımızı satabileceğiz' dedi.

Bir başka soba satıcısı Zarif Şeker de satışların soğukların yeteri kadar olmadığından dolayı düşük olduğunu ifade ediyor. Bu nedenle kerdilerinin bir nevi ısınamadığını ama önümüzdeki günlerde soğukların artmasıyla birlikte soba satışlarının da arttacağını ümit ettiğini belirtiyor. Şeker, 'Bu yıl bir durgunluk var. Onun nedeni de soğukların bir türlü gelmeyişi. Böyle olunca vatandaş da elektrikli ısıtıcıya yöneliyor. Biz ise yeteri kadar satış yapamıyoruz' diye konuştu.



-İzmir'de yılın başında başlayan soğuklar soba satışlarını yeteri kadar arttırmadı. Soba satışıyla ilgilenen işyerleri soğukların normalde başlaması beklenen Kasım aylarında başlamadığını bu nedenle vatandaşın soba yerine elektrikli ısıtıcılarla soğuk havalarla mücadele ettiğini ifade etti. Doğalgaz olmayan evlerin ısınması için yararlanılan sobaların bu yıl fiyatları ise makul kalitede dediğimisz bir soba 90 liradan başlayıp iyi kalite olarak ifade edilen ve hem kömür hem de odunun birlikte kullanılan sobalar ise 140 liradan başlayıp 300 liraya kadar çıkıyor. Daha iyi kalite dediğimiz sobalar ise bin lira gibi fiyatlarla ifade ediliyor.Soba satıcısı İbrahim Elvermez, her yıl soğukları beklediklerini soğukların başlamasıyla kendi satışlarının da arttığını ifade ederek, 'Bu yıl malesef soğukların Kasım ayı sonrasına yeni yılın başına sarkması nedeniyle satışlarımız bu yıl istediğimiz seviyelerde değil. Bir nevi durgunluk yaşıyoruz. Eğer bundan sonra soğuklar bastırır ise biz de sobalarımızı satabileceğiz' dedi.Bir başka soba satıcısı Zarif Şeker de satışların soğukların yeteri kadar olmadığından dolayı düşük olduğunu ifade ediyor. Bu nedenle kerdilerinin bir nevi ısınamadığını ama önümüzdeki günlerde soğukların artmasıyla birlikte soba satışlarının da arttacağını ümit ettiğini belirtiyor. Şeker, 'Bu yıl bir durgunluk var. Onun nedeni de soğukların bir türlü gelmeyişi. Böyle olunca vatandaş da elektrikli ısıtıcıya yöneliyor. Biz ise yeteri kadar satış yapamıyoruz' diye konuştu.