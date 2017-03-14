Sobadan çıkan gaz yine can aldı

İzmir'in Bayraklı İlçesi'nde, yalnız yaşayan 77 yaşındaki Şerife Bütüner, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Muhittin Erener Mahallesi 1637/17 Sokak'ta yaşayan ve sabah işe gitmek üzere evden çıkan Ali Keskin, aynı sokakta farklı bir evde oturan annesi Şerife Bütüner'in odasındaki lambanın açık olduğunu görünce eve girmek istedi. Ancak zile basmasına rağmen kapının açılmaması üzerine durumdan şüphelenen Keskin, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen polis ekibi içeri girdiğinde, Bütüner'in kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği anlaşıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede de yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemenin ardından Bütüner'in cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.