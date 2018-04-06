Sofra beziyle kendini astı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, sağlık sorunları nedeniyle bunalımda olduğu ileri sürülen Muammer Y. (40), evinde, kendini sofra beziyle daire kapısına asarak yaşamına son verdi

Sofra beziyle kendini astı

Olay, bugün saat 10.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi, 1618 Sokak'ta meydana geldi. Bir süre önce olduğu bel fıtığı ameliyatının ardından bunalıma girdiği öne sürülen evli, 3 çocuk babası süt tankeri şoförü Muammer Y., yakınları tarafından sofra bezi ile daire kapısına asılı bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, Muammer Y.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. İntihar ettiği saptanan Muammer Y.'nin cesedi yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Muammer Y.'nin cesedi evden çıkartılırken, yakınlarının gözyaşları sel oldu. Polis, Muammer Y.'nin intiharı ile ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #ödemiş #intihar
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