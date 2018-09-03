Sokak hayvanları için bir araya geldiler

İzmir'in Seferihisar ilçesinde sokak hayvanlarına duyarlılığı artırmak için Can Yoldaşım Şenliği düzenlendi. Ayrıca program kapsamında gerçekleştirilen çalıştayda hayvan hakları konuşuldu

Sakin Şehir Seferihisar'da, hayvan hakları konusunda duyarlılığı artırma hedefiyle Can Yoldaşım Şenliği yapıldı. İki gün süren etkinliğin ilk günü olan geçen cumartesi, hayvan hakları çalıştayı düzenlendi. Akademisyen ve uzmanların katılımıyla yapılan çalıştayda 5 ayrı çalışma masası kuruldu. Masalar 'deney', 'yerel yönetimler ve barınaklar', 'gönüllüler', 'hukuk' ve 'popülasyon yönetimi' başlıklarından oluştu. İmzaya açılan çalıştayın sonuç bildirisinin TBMM'ye gönderileceği belirtildi.

İKİNCİ GÜN DE ETKİNLİKLER SÜRDÜ

Etkinliğin ikinci günü olan dünkü bölümü, Sığacık Mahallesi'nde sürdü. Seferihisar Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, Seferihisar Doğa ve Hayvan Dostları (SEHAYDER) Başkanı Fevziye Özkan, Hayvanlara Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkanı Nesrin Çıtırık, veteriner hekim Prof. Dr. Tamer Dodurka ve Seferihisar Kent Konseyi Başkanı Ekrem Gün programda birer konuşma yaptı. Türkiye'nin dört bir yanından çalıştaya katılanlar, konuşmacıları dinledi. Gün boyu açık olan stantlarda ise ücretsiz mama dağıtımı yapıldı. Seferihisar İsmet Sungurbey Sokak Hayvanları Yuvası'nda yaşamlarını sürdüren sevimli dostlar sahiplendirildi. Ayrıca programda 'pozitif köpek eğitimi gösterisi', 'Seferihisar Çocuk Belediyesi etkinlikleri', 'Seferihisar Belediyesi Tiyatro Topluluğu gösterileri', 'Grup Abdera' ve 'Evren Türeci' konserleri yapıldı. Uluslararası Suluboya Derneği; tüm gün atölye çalışmaları yaptı. Koç köpekler tarafından yapılan gösteri ise etkinliğe renk kattı.

Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Tunç Soyer, "İnsanlık tarihinde kölelik diye bir dönem yaşandı. Yani insanların köle olarak çalıştırıldığı, bugün yüz karası olarak hatırladığımız bir dönem. Gelecek kuşaklar da bu dönemi utanç dönemi olarak anlatacaklar. Çünkü doğanın bir parçası olan bu canlılara, büyük eziyet ve işkenceler etmişler diyecekler. Bu devir böyle anılacak" dedi.

SEHAYDER Başkanı Fevziye Özkan ise, "Böyle farkındalık yaratacak bir etkinliğin ilçemizden başlamış olması nedeniyle çok mutluyum, gururluyum. Uzaklardan gelen konuklarımız oldu. İlgi çok güzel, böylelikle ne kadar doğru bir iş yaptığımızı anladık. Hep söylüyoruz hayvanları sevelim, koruyalım, şiddet uygulamayalım. Mama, bir kap su verelim diyoruz ama yeterli olmuyor. Bunu bugün bir şölenle anlatıyor olmamız umarım farkındalık yaratacak. İnşallah, Türkiye'ye buradan örnek oluruz. Bu şenliği birlikte yapmamız konusunda desteğini hiç esirgemeyen, bizi inanılmaz destekleyen güzel yürekli Belediye Başkanımız Tunç Soyer'e çok teşekkür ediyorum" dedi.