Sokak hayvanları için mama seferberliği

Buca'nın Yaylacık Mahallesi'ndeki boş bir binada geçen pazar akşam saatlerinde ağlayan köpekleri fark eden Nermin Bozlu ve oğlu Yiğit Bozlu, sosyal medya üzerinden seferberlik başlattı. Facebook'taki Bucalılar grubu üzerinden bir duyuru paylaşan Nermin Bozlu, 1 saat içinde toplam 52 kilo mama toplayarak, aç kalan ve soğukta üşüyen köpekleri besledi. Evinde de bir köpek baktığını belirten Bozlu, şöyle dedi:Kaynak: DHA
"21 köpeği beslemek zor. Anneleri sabah gidip geliyorlar ama yavrular bu boş binada ağlıyordu. Acil yardım istedim ve sağolsun duyarlı Bucalılar hemen harekete geçti. Gece saatlerinde köpekleri doyurma harekatı başlattık ve 1 saat içinde topladığımız 52 kilo mama ile can dostlarımızı besledik. Herkese teşekkür ediyorum."
Sabah saatlerinde boş binadaki hayvanları ziyaret eden Bozlu, hayvanseverlerin desteğiyle mama teminine devam edeceklerini söyledi. Bozlu, yavru köpekleri annelerini emdikleri için barınağa götürmeyeceklerini belirterek desteğe devam edeceklerini ifade etti.
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