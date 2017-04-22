Sokak hayvanlarına destek için etkinlik

Zeynep Kaya-İzmir Otel Pansiyon ve İşçileri Odası ve MB City Hotel, Hayvanlar İçin Projeler Derneği'ne destek olmak için etkinlik düzenleyecek. MB City Hotel'de düzenlenecek etkinliğin tüm geliri Hayvanlar İçin Projeler Derneği (HİPDER)'e bağışlanacak. Dila Kartal, Enis Karakoç, Beyza ve Başak Akdoğan, canlı müzik performansı sunacak.