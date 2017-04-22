Sokak hayvanlarına destek için etkinlik

Zeynep Kaya-İzmir Otel Pansiyon ve İşçileri Odası ve MB City Hotel, Hayvanlar İçin Projeler Derneği'ne destek olmak için etkinlik düzenleyecek. MB City Hotel'de düzenlenecek etkinliğin tüm geliri Hayvanlar İçin Projeler Derneği (HİPDER)'e bağışlanacak. Dila Kartal, Enis Karakoç, Beyza ve Başak Akdoğan, canlı müzik performansı sunacak.
Etkinlik hakkında açıklamalarda bulunan İzmir Otel-Pansiyon ve İşçileri Odası Başkanı Mehmet Gönen, "Kentlerde hayatını sürdürmeye çalışan hayvanların sayısı gün geçtikçe artıyor. Buna dikkat çekmek için insanlarımızın sosyal sorumluluk projesine destek vermelerini istiyoruz. Araştırmalara göre sokak hayvanlarının kontrolü ve insancıl bakımıyla ilgili en başarılı örnekler İsveç, İsviçre ve Slovenya'da. Peki neden Türkiye de sıralamada olmasın?" dedi.
Gönen, sokak hayvanlarına yardım etmek isteyenlerin HİPDER'le bağlantı kurabileceklerini belirterek, 'Hayvanlar yaşamak için insanlara ihtiyaç duyuyor. Bilhassa sokak hayvanları yaşamlarını sürdürebilmek için insanlara daha çok ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle sokak hayvanlarına şefkat ve özen gösterilmesi gerekiyor. Sağlık taramalarının yapılması tedavilerinin düzenli takip edilmesi gerekli. Sıcağa, soğuğa maruz kalan hayvanlara yardım elinin uzatılması gerekiyor.
Etkinlikte sanatçılar tarafından bağışlanan çeşitli eserler müzayede ile satışa sunulacak. Yapılacak hediye çekilişinde onlarca duyarlı firmanın bağışladığı ürünler yer alacak. Aldıkları her biletle bir çekiliş hakkı kazanacak olan davetliler hem sokak hayvanlarının beslenme tedavi ve barınma giderleri için katkıda bulunmuş hem de keyifli bir gün geçirmiş olacaklar" dedi.
İzmir Otel-Pansiyon ve İşçileri Odası Genel Sekreteri Derya Özgenç, oda olarak sokak hayvanları yararına yapılan etkinlikte hayvan sevgisini aşılamak ve sokak hayvanlarına dikkat çekmek istiyoruz. Bundan sonraki süreçte de can dostlarımız olan sokak hayvanlarının yaşam standardını en iyi yerlere getirmek için sesimizi duyurmalıyız" dedi. Etkinlikten elde edilen gelirin tamamının HİPDER'e bağışlanacağını belirten MB City Hotel Müdürü Ece Veral Bükey ise "Onlar sahipsiz değil, onlara sahip çıkmak hepimizin sorumluluğu. En ufak bir katkımız olabilirse mutluluk duyarız. İzmir basınının gösterdiği ilgiye sokaktaki canlarımız adına teşekkür ederiz." dedi.