Sokaktaki hurda araçlar, fotoğrafla çektirilebilecek

Vatandaşlar yaşadıkları mahallerdeki kullanılmayacak halde olan ve tehlike arz eden hurda araçlardan kurtulmak için fotoğrafını çekip bağlı oldukları belediyelerin zabıta ekiplerine göndererek, bu araçlardan kurtulabilecekler. Bu şikayet doğrultusunda araçlar, ekipler tarafından çekilecek

Süleyman Gülen-İzmir'de birçok mahallede kullanılmayacak halde olan ve görüntü kirliliğiyle birlikte yer kaplayan hurda araçlardan mahalle sakinleri rahatsız olduklarını belirtiyor. Vatandaşlar artık yakınlarında olan, kullanılmayan ve tehlike arz ettiğini düşündükleri aracın fotoğrafını çekip, belediyelerin zabıta ekiplerine gönderebilecek. Bu şikayetle ekipler aracı olduğu alandan çekecek.

Bornova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların mahallerinde görüntü kirliliği yaratan ya da tehlike arz eden araçların oradan çekilmesi için bağlı bulundukları belediyelerin zabıta müdürlüklerine fotoğrafını çekerek şikayet etmelerinin yeterli olduğunu söyledi. Yetkililer, 'Vatandaşlar mahallelerinde görüntü kirliliği yapan veya tehlike arz eden başıboş arabaları BİMER'den, WhatsApp ihbar hattı olan 0530 214 50 35 numarasından veya muhtarlara ulaşarak araç yerinin tespit edilmesini sağlayacak. Ya da vatandaşların hurda durumunda olan araçların fotoğrafını çekerek WhatsApp'tan göndermesi de yeterli olacak' dedi.

Hurda araca teşvikle sıfır araca 10 bin lira indirim

Bunun dışında Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın 16 yaş üzerindeki araçların hurdaya çıkması için teşvik indirimi açıklamasından sonra vatandaşlar araçlarını nasıl hurdaya çıkaracaklarını düşünmeye başladı. 16 yaş üzerindeki araçlarını hurdaya çıkaranlara yeni araç almaları halinde 10 bin lira indirim sağlanmasının otomobil piyasasını hareketlendirmesi bekleniyor. Türkiye'de yaşı 16'nın üzerinde olan 4,3 milyonu otomobil olmak üzere yaklaşık 5,7 milyon araç bulunuyor. Hurda araçlarla ilgili düzenleme Mart ayında Meclis'ten geçmişti. Kanunun Resmi Gazete'de yayınlanmasından sonra gözler hurdalıklara çevrildi.

KUTU

Araç nasıl hurdaya çıkarılacak?

Aracınız var ve trafiğe çıkacak yürür halde değil ise aracınızı ruhsat ve plakası üzerinde olma koşulu ile çekici beraberinde TÜVTÜRK araç muayene istasyonuna götürmeniz gerekir. Muayene istasyonunda "Araç trafiğe çıkmaya salih değildir." denilerek gerekli olan tespit işlemleri gerçekleştirilir. Eğer aracınız yürür durumda ise bu işlemleri aracınız ile beraber TÜVTÜRK araç muayene istasyonuna kendinizde giderek yapabilirsiniz. Ancak bu durum büyük bir risk taşımaktadır. Trafikte aracınız çevrilebilir ve aracınız çevirme neticesinde bağlanabilir. TÜVTÜRK araç muayene istasyonunda gerekli işlemleri yaptıktan sonra aracın hurdası Makine Mühendisleri Odası'na verilerek araç hurdaya ayrılır bir diğer araç hurdaya çıkarılır.

Arabayı hurdaya ayırmak için gerekli belgeler nelerdir?

Araç sahibi veya kanuni temsilcisinin herhangi bir trafik tescil şube/bürosuna müracaatı.

Hurda dilekçesi (hurdaya ayrılan araç onarımla yenilense bile yeniden tescil ettirmemek üzere).

Eski tescil ve trafik belgeleri ile plakaları.

İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1).

Aracın vergi dairesine MTV borcu olmayacak.

Araç üzerinde (haciz, rehin, tedbir gibi) şerhler bulunmayacak.

Hurdaya ayrılan araçlar onarımla yenilenseler bile yeniden tescil edilemezler.

M1, N1 kategorisindeki araçlar ile motosiklet ve motorlu bisiklet haricindeki üç tekerlekli araçların hurdaya ayrılması işlemlerinin OTA kategorisindeki yönetmelik hükümleri doğrultusunda yapılması gerekmektedir.

Araç kayıttan düşme ve bertaraf formlarını işlemi yapan tescil kuruluşuna götürülmesi gerekmektedir.

Nüfus cüzdanı (T.C. kimlik numaralı olacak).

Araç şirket adına alınmış ise yukarıda belirtilen belgelere ilaveten; Ticaret Sicil Gazetesi.

İlgili oda (Sanayi, Ticaret, Esnaf ve Sanatkarlar vb.) sicil kayıt sureti.

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