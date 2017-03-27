Son 10 günde İzmir'de 321 kaçak yakalandı

İzmir'in 3 ayrı ilçesinden umut yolculuğuna çıkmaya çalışan farklı milletlerden toplam 321 kaçak, 10 gün içindeki çeşitli operasyonlarda jandarma ekiplerince yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentin kıyı ilçelerinden yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan kişilere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda ilk olarak; Karaburun İlçesi Küçükbahçe Mahallesi'nden Sakız Adası'na yasa dışı yollardan çıkış yapmak isteyen 53 kaçak, 16 Mart'ta yakalandı. İki gün sonra bu kez Çeşme İlçesi'nin Altınkum Mahallesi'nden yine Sakız'a geçmeye çalışan 46 kaçak yakalandı. 20 Mart'ta ise Çeşme İlçesi Şehit Mehmet Mahallesi Sahilinden Sakız Adasına yasa dışı yollardan geçiş yapmak isteyen 54 kaçak, yine jandarma ekiplerinin denetiminde yakalandı. Bir gün sonra Dikili'nin Bademli Mahallesi'nden Midilli Adası'na geçmek isteyen 37 kaçak jandarma tarafından yakalandı. 22 Mart'ta yine Dikili'nin Bademli Mahallesi'nden Midilli'ye geçme hazırlığındaki 52 kaçak yakalanarak, jandarmaya götürüldü. Dün ise Urla İlçesi Balıklıova Mahallesi'nde teknesi batan ve suda hayatta kalma mücadelesi veren 12 Suriyeli, sahil güvenlik ve jandarma ekiplerince kurtarıldı. Aynı gün bu kez Çeşme'de yasa dışı geçiş hazırlığındaki 67 kaçak jandarma ekiplerince yakalandı.



Çoğunluğu Suriye, Kongo, Eritre, Gine, Kamerun ve Kolombiya uyruklu toplam 321 kaçak, işlemlerinin ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Ayrıca 3 organizatör gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Göçmen kaçakçılığıyla ilgili 5 organizatörün yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.



Yapılan operasyon ve denetimlerde yakalanan kaçaklarla birlikte göçmen geçişlerinde kullanıldığı belirtilen 3 kamyonet, 2 cep telefonu, 4 şişme bot, 1 otomobil yedek parçası, 50 can yeleği, 4 tekne motoru, 20 litre benzin, 1 su motoru, 1 akü ve 2 su bidonu ele geçirildi belirtildi.

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