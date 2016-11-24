Son KHK ile ulaşımda greve erteleme yetkisi geldi. Sendikalar tepkili!

İzmir'de toplu ulaşımı olumsuz etkileyen İZBAN grevinin sona ermesinden bir hafta sonra, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Bakanlar Kurulu'na şehir içi ulaşımda grev erteleme yetkisi verildi. Uzlaşmazlık nedeniyle arabulucu sürecine girilen İzmir Metrosu ve görüşmelerine yeni başlanan belediye otobüs şoförlerini kapsayan İZELMAN'da olası grev kararlarını etkileyecek olan KHK'ye, Türk-İş ve DİSK'ten tepki geldi

İzmir'de kasım ayı başında Aliağa-Torbalı arasında banliyö hattında günde 300 bin kişi taşıyan TCDD ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ortak şirketi İZBAN A.Ş.'de 304 işçi 8 gün grev yaptı. Toplu sözleşme görüşmelerindeki uyuşmazlık nedeniyle grev kararı alınan İZBAN A.Ş.'de işçiler 8 gün çalışmadı. İZBAN yolcuları mağdur oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi ek otobüs seferlerini devreye sokmasına karşın, yolcular sıkıntı çekti. Kriz Ankara'da Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, TCDD Genel Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türk-İş, Demiryol-İş'in toplantısı sonrası çözüldü, grev sona erdi.



KHK İLE BAKANLAR KUKULUNA YETKİ



İZBAN grevinin sona ermesinde bir hafta sonra 22 Kasım'da OHAL kapsamında yayınlanan 678 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile şehir içi taşımacılıkta grev ve lokavtların ertelenmesiyle ilgili Bakanlar Kurulu'na yetki verildi. KHK'de şöyle denildi:



"Karar verilmiş veya başlanmış olan kanuni bir grev veya lokavt; genel sağlığı veya milli güvenliği, büyükşehir belediyelerinin şehir içi toplu taşıma hizmetlerini, bankacılık hizmetlerinde ekonomik veya finansal istikrarı bozucu nitelikte ise Bakanlar Kurulu bu uyuşmazlıkta grev ve lokavtı altmış gün süre ile erteleyebilir. Erteleme süresi, kararın yayımı tarihinde başlar."



ANAYASA MAHKEMESİ KARARI BY-PAS EDİLDİ



Sendikalar, Anayasa Mahkemesi'nin 2014'de şehir içi ulaşımda grev yasağını iptal eden kararının KHK ile by-pass edildiği, kararın işçi hakları önünde bir engel olduğu gerekçeleriyle tepki gösterdi. İZBAN grevinin sona ermesinden sonra İzmir şehiriçi toplu taşımacılığın bir başka önemli ayağı olan İzmir Metro A.Ş.'deki toplu sözleşme sürecine yoğunlaşan Türk-İş'e bağlı Demiryol-İş Sendikası İzmir Şubesi Başkanı Hüseyin Ervüz, "Erteleme deniyor ama bu Anayasa Mahkemesi'nin kaldırdığı grev yasağının yeniden tesisisidir. Sendikalara ve işçilere 'Grev yapmayın, şehir içi ulaşımda verilene razı olun' deniyor" dedi.



DEMOKRASİ VE İŞÇİ HAKLARINA ENGEL



DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı ise yıllarca mücadele ettikleri ve Anayasa Mahkemesi'nin 2 yıl önce verdiği kararla iptal edilen grev yasağının İZBAN grevi gerekçe gösterilerek OHAL kapsamında KHK ile yeniden getirildiğini söyledi. Sarı, bu kararın demokrasi ve işçi haklarını önünde bir engel olduğunu belirterek, grev yasağının kaldırılması için mücadele edeceklerini söyledi.