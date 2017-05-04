Sosyal Market inşaatı tamamlanıyor

İzmir'in Torbalı ilçesindeki Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, Sosyal Market'in inşaat alanında incelemelerde bulundu

Torbalı Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlar için 512 metrekarelik alanda hayata geçirilecek Sosyal Market'in inşaatında sona gelindi. Temeli 28 Ekim 2016 tarihinde atılan Sosyal Market'in en önemli sosyal belediyecilik atılımlarından biri olduğunu söyleyen AK Partili Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, son yıllarda Torbalı nüfusunun fark edilir derecede arttığını belirterek halkın hayatını kolaylaştırıcı projelere öncelik verdiklerini dile getirdi. Üniversite öğrenimi gören öğrenciler için ilçenin ilk eğitim vakfı olan TOREV'i kurduklarını hatırlatan Adnan Yaşar Görmez, "Sosyal Marketimiz Belediye ile vatandaş arasında modern bir köprü olacak. Yardıma muhtaç olana uzattığımız eli hiç kimse görmeyecek. Torbalı Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü'ne müracaat eden yardıma muhtaç ailelerinin durumu ilgili muhtarlıklarca araştırılacak. Yardıma muhtaç ailelere nüfus sayılarına ve gereksinimlerine göre dijital kartlar verilecek. Bu kartlara limitler yüklenecek. Kart sahibi kişiler normal bir markette alışveriş yapıyormuş gibi, kartında yüklü miktardaki limit kadar ihtiyaçlarını alabilecek. Sosyal markettin stoklarına, gelen yardımların, bağışların oranına ve mevsimlik ihtiyaçlara göre limitler artırılabilecek yada düşürülebilecek" dedi.

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