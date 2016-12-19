Sosyal medya operasyonunda 5 kişi serbest

İzmir'in Bayındır İlçesi'nde, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandasını yaptıkları iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alınan 5 kişi, sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartıyla serbest kaldı

Sosyal medya operasyonunda 5 kişi serbest

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bayındır'da yaşayan bazı kişilerin sosyal medyadan PKK/KCK propagandası, terör örgütünü destekleyen açıklamalar yaptıkları ve terör örgütünü övücü söylemlerde bulunduklarını belirledi. Bunun üzerine jandarma komando timlerinin de desteğiyle Çırpı Mahallesi'nde belirlenen 4 adrese geçen hafta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda M.D., B.Ö., M.E.Ö., R.A. ve M.Y. gözaltına alındı. M.E.Ö.'nün B.Ö.'nün babası olduğu öğrenildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 7 cep telefonu, 4 sim kart, 3 hafıza kartı, 5 flaş bellek, 34 CD, 3 videokaset, 1 av tüfeği, 16 av tüfeği fişeği, 1 gaz tabancası, 1 terör örgütünü simgeleyen bez parçaları ve 1 bandana ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #pkk #terör
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.