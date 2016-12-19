Sosyal medya operasyonunda 5 kişi serbest

İzmir'in Bayındır İlçesi'nde, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandasını yaptıkları iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alınan 5 kişi, sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartıyla serbest kaldı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bayındır'da yaşayan bazı kişilerin sosyal medyadan PKK/KCK propagandası, terör örgütünü destekleyen açıklamalar yaptıkları ve terör örgütünü övücü söylemlerde bulunduklarını belirledi. Bunun üzerine jandarma komando timlerinin de desteğiyle Çırpı Mahallesi'nde belirlenen 4 adrese geçen hafta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda M.D., B.Ö., M.E.Ö., R.A. ve M.Y. gözaltına alındı. M.E.Ö.'nün B.Ö.'nün babası olduğu öğrenildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 7 cep telefonu, 4 sim kart, 3 hafıza kartı, 5 flaş bellek, 34 CD, 3 videokaset, 1 av tüfeği, 16 av tüfeği fişeği, 1 gaz tabancası, 1 terör örgütünü simgeleyen bez parçaları ve 1 bandana ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.



