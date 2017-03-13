Sosyal medyada en çok 'maşallah'ı kullandık

Sosyal medya da Türk kullanıcılar tarafından son birkaç ayda, 'e- nazar 'a karşı korunma amacı ile 2 milyona yakın etiketleme yapıldı. Fotoğraf paylaşım uygulaması olan Instagram üzerinden yapılan araştırmaya göre, en çok etiketlenen kelimelerin başında 1 milyon 500 bin ile 'maşallah' geliyor. Kullanıcıların nazar değmesinden en çok korktukları listenin birinci sırasında çocuklar bulunuyor.



NAZAR KORKUSU HESAP KAPATTIRIYOR



NAZARA KARŞI KULLANILAN ETİKETLERDEN BİRKAÇI VE KULLANIM SAYILARI

İzmir'deki Yaşar Üniversitesi'nin İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğretim üyesi Yard.Doç.Dr. Ayda Sabuncuoğlu'nun Instagram uygulaması üzerinden yaptığı araştırmaya göre; İnsanlar, sosyal hayatları içerisinde kullandıkları kültürel alışkanlıkları sanal ortama da taşıyor. Yard.Doç.Dr. Ayda Sabuncuoğlu, insanların sosyal medya profillerinde 'kıskanılası hayatları resmederek' çevrelerinden beğeni almaya çalıştıklarını, bunu yaparken 'nazar değer' korkusuna kapıldıklarını belirterek şunları söyledi:"Sosyal medyanın temeli insanların birbirlerine kendi hayatlarını göstermesidir. İnsanlar bu paylaşımları sosyal medya hesaplarından yaparken kendilerini takip eden kişilere hayatlarını kıskandıracak şekilde sunuyorlar. Yaptıkları bir yemeğin, yılda bir defa gidebildikleri bir tatilin fotoğraflarını, kaldıkları otel, yaptıkları spor aktiviteleri ya da sevdikleri kişilerle en mutlu oldukları anların fotoğraflarını paylaşıyor. Dolayısıyla insanlar kendi hayatlarını bir filtreden geçirerek çevrelerinden beğeni toplayabilecek şekilde başka insanlara gösteriyor. Fakat burada bir çelişki oluşuyor. İnsanlar sosyal medyada beğeni toplayabilecekleri paylaşımlar yaparken diğer taraftan yine toplum kültürünün kendilerine öğretmiş olduğu kavramlarla korkuya kapılıyor. Profilinde diğer insanları kıskandıracak fotoğraflarını paylaşan bir sosyal medya kullanıcısı bu kez 'nazar değer mi' korkusuna kapılıp yine kültürün öğretmiş olduğu bazı önlemler almaya başlıyor ve paylaşımlarını 'maşallah', 'nazar değmesin' gibi kelimelerle etiketleyerek nazarın yaratabileceğine inandıkları olumsuz durumlardan korunmaya çalışıyor."Yard.Doç.Dr. Ayda Sabuncuoğlu bazı kullanıcılarının 'nazar değer' korkusu ile sosyal medya hesaplarını kapatabildiğini anlatırken, "Nazar değer' korkusu bazı kullanıcılarda daha baskın hale gelerek hesaplarını kapatma noktasına kadar gidebiliyor. Özellikle hayatlarında bulunan ve kaybedilmesinden korkulan konularda insanlar, başkalarının nazarı değer korkusuyla sosyal medya hesaplarını dondurabiliyor ve hatta tamamen kapatabiliyor" dedi.Ayrıca araştırma, sosyal medya kullanıcılarının en çok çocuklarına nazar değebileceğinden korktuklarını gösteriyor. Listede yer alan ve sosyal medya kullanıcılarında 'nazar değer' korkusu yaratan diğer konular ise; aile, eş, sevgili, dostlar, gezilen yerler, evcil hayvanlar, yemek ve sahip olunan arabalar olarak dikkat çekiyor.Etiket: Kullanım sayısı:#maşallah (#masallah) 1.5 milyon#maşallahbize 52 bin#maşallahsana 19 bin#allahnazarlardankorusun 10 bin#masallahdemeyiunutmayın 4 bin