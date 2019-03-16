Soyer: “Emiralem çileğini dünya markası yapacağız”

Millet İttifakı'nın İzmir Adayı Soyer, Menemen'de Serdar Aksoy ile beraber kol kola yürüdü. Yürüyüşe, Soyer ve Aksoy'un yanında CHP İzmir Milletvekilleri Bedri Serter, Kani Beko ve Tacettin Bayır ile birlikte Eski Bakan Aydın Tümen'de katıldı. Binlerce Menemenlinin sokağa döküldüğü kortej yürüyüşünde adaylar Menemen projelerini aktardı.

Millet ittifakı İzmir Büyükşehir başkan adayı Tunç Soyer , Serdar Aksoy 'a destek vermek için Menemen'deydi.

Millet İttifakı'nın İzmir Adayı Soyer, Menemen'de Serdar Aksoy ile beraber kol kola yürüdü. Yürüyüşe, Soyer ve Aksoy'un yanında CHP İzmir Milletvekilleri Bedri Serter, Kani Beko ve Tacettin Bayır ile birlikte Eski Bakan Aydın Tümen'de katıldı. Binlerce Menemenlinin sokağa döküldüğü kortej yürüyüşünde adaylar Menemen projelerini aktardı.

Millet İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Soyer, Menemen adayı Aksoy'la konvoy eşliğinde Menemen'i gezdi. Çileğin başkenti olan Emiralem köyünü ziyaret eden Soyer, köyün çilek tarlalarında köylü üretici ile buluştu. Ardından Akşam saatlerinde Menemen merkezinde yürüyüş kortejine katıldı.

Menemen'de coşkulu kalabalığın katılımıyla başlayan konvoy ile Soyer ve Aksoy halkı selamladı. Aksoy, Soyer'den destek aldığını ve bu yolda beraber olduklarını belirterek, "Bu güzel günde binlerce Menemenlimin bizlerle yürümesi 31 Mart'ın sonunu göstermiştir. Seferihisar'da yaptığı proje ve çalışmalarıyla İzmir'e hatta Türkiye'ye örnek olan başkan Soyer'in Menemen'de bizlerle olması onur vericidir" dedi.

“Projelerimizin en büyük destekçisi büyükşehir olacak”

Emiralem'in üreten çiftçi ve köylüsü ile buluşan Aksoy, tarımsal faaliyete ilişkin projelerini aktardı. Aksoy, "Önümüzdeki dönem tarımsal kalkınma dönemidir. Bu dönemi birlikte yaşayacağız. Emiralem'de oturan biri olarak belirtiyorum kitarımsal kalkınma ve kooperatfçiliği bugün Büyükşehir Başkanımızla burada söylüyoruz ki yan yana omuz omuza gerçekleştireceğiz. Bizler 1 yıldan beri yoldayız mücadele ediyoruz. Menemen tarım ve hayvancılık projemizin içini nasıl doldururuz köylü pazarını nasıl anlamlandırırz. Butik köyü nasıl anlamlı hale getiririz diye düşündük. Tam bu sırada Seferihisar'da bu anlamda harikalar yaratmış Başkan Soyer'in, Büyükşehir için aday olduğunu öğrendik. Bu şu demek oluyor, projelerimizde en büyük destekçimiz Büyükşehir olacak" ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı'nın söylemlerine ilişkin konuşan Serdar Aksoy, "Biz, Atatürkçü, CHP'li demokratlar olarak her zaman siyasi dil ve üslubumuza dikkat etmişizdir. Ayrıştıran ve ötekileştiren dilden uzak kaldık. Fakat Cumhur İttifakı'nda bu tutumu göremiyoruz. Her söylemlerinde ayrıştırma ve yok sayma bulunuyor. Burada Büyükşehir Belediye Başkanım, Milletvekillerim ve Bakanımın yanında söylüyorum ki; Ne yaparlarsa yapsınlar, provokasyona gelmeyeceğiz. 31 Mart gecesi Menemen'de çıkacak sandık sonuçlarını ise size şimdiden söyleyeyim. Menemen'de sandık sonuçları Mustafa Fehmi Kubilay olacaktır! Gazi Mustafa Kemal Atatürk olacaktır!" şeklinde konuştu.

Soyer: “Emiralem çileğini dünya markası yapacağız”

Emiralem ve Menemen esnafıyla sohbet eden ve çilek tarlalarını gezen Soyer, "Bize layık görülen yaşam kalitesine itiraz ediyoruz" dedi ve ekledi: "Onlar patates ithal etsinler, biz çilek üreteceğiz, çileğimizi Dünya'ya satacağız. Tarım Organize Sanayi Bölgesi ile bölgeye yatırımcı çekeceğiz. Kadınlarımızla beraber burada çilek kooperatifi kuracağız. Kadınlar üretmeye başladıklarında sadece aile bütçesine katkı sağlamakla kalmıyorlar, hayatı değiştiriyorlar. Bununla beraber erkekleri de değiştiriyorlar. Seferihisar merkezde kadınlar ellerini kollarını sallaya sallaya kahvehanelerin önünden geçemezdi. Şimdi kadınlar geçerken, erkekler oturuşlarını düzeltiyorlar. Bu nedenle kadınların önce üretmelerini, ekonomiye katılmalarını sağlamamız lazım."

“Menemen belediyesi’nin arkasında biz olacağız”

Millet İttifakı Menemen Belediye Başkan Adayı Serdar Aksoy'un göreve geldikten sonra Belediye personellerini işten çıkaracağına yönelik iddialar ortaya atılmıştı. Bu iddialara ithafen Tunç Soyer şu açıklamalarda bulundu:

"Bazı asılsız iddialar olduğunu duydum Menemen'de. Eğer Serdar Aksoy başkan olursa, belediye işçilerinin ücretlerini ödeyemez ve işten çıkarır diye. Bunların aslı astarı yoktur. Bizim gücümüz her şeye yeter. Bunları geçin arkadaşlar, daha büyük projelerimiz var bizim bunlara kanmayın."