Soyer'in 'ilk cemresi' yarın düşecek

Millet İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, İzmir projelerinin ilk ayağını Tepekule İş Merkezi’nde düzenlenecek basın toplantısıyla kamuoyuna duyuracak.

Tunç Soyer, İzmir vizyonu ve projelerini üç aşamalı olarak “cemre buluşmaları” adı altında paylaşacaklarını belirtmişti. Soyer’in İzmir vizyonunu ortaya koyacağı ilk toplantı 26 Şubat Salı günü saat 10.00’da Tepekule Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek.

Bisiklet kampı

Kentte bulunan bisiklet kulüpleriyle beraber Üçkuyular Vapur İskelesi'nde buluşarak Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndan Konak Vapur İskelesine kadar pedal çeviren Tunç Soyer, projelerinden birini bu etkinlikte açıklamıştı. Soyer, "Kentin bittiği noktada, doğanın ortasında 500 dönümlük bir alanda Olivelo ismiyle bir bisiklet kampı projesini hayata geçirmek istiyoruz. Bu zeytin ile bisikletin buluştuğu bir konsept olacak. İçinde yemekhanesi, duşları ve atölyeleri olan olağanüstü bir kamp alanı olacak. Bisikletçiler gelip akşam çadırını kuracaklar. Önemli bir proje, fizibilitesi de hazır, 1 Nisan sabahı harekete geçeceğiz." demişti.