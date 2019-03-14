Soyguncu 50 bin TL ile yakalandı

İzmir'de, bir banka şubesinde çalışanları silahla tehdit eden ve kasadaki bir miktar parayı çalan soyguncu polise teslim oldu.

Soyguncu 50 bin TL ile yakalandı
14 Mart 2019 Perşembe 14:06

Karabağlar İnönü Caddesi'nde bulunan bir özel bankanın şubesine gelen silahlı kişi, güvenlik görevlisini etkisiz hale getirdi. Daha sonra çalışanları silahla tehdit eden şüpheli, kasadaki bir miktar parayı alarak kaçtı. Olayın ardından banka şubesine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı ve güvenlik kameralarını inceledi.

Zanlının otomobil veya ticari taksiyle kaçma ihtimali üzerinde duran polis ekipleri, bölgede geniş çaplı araştırma başlattı. Soyguncu M.Y, bir süre sonra Alsancak semtinde polise teslim oldu.

Polis ekipleri, kuru sıkı tabanca ve yaklaşık 50 bin lirayla birlikte zanlıyı gözaltına aldı. M.Y. sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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