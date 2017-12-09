Sözleşmesi fesh edilen er intihar etti!

Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde sözleşmeli er olarak görev yapan Oğuzhan E., geçen eylül ayında çıktığı izinden dönmeyince ekim ayında sözleşmesi fesh edildi. İzmir’in Bergama ilçesine bağlı Maltepe Mahallesi’nde oturan Oğuzhan E., dün öğle saatlerinde evden ayrılıp, bir daha dönmedi. Oğuzhan E., Bahçelievler Mahallesi’ndeki bir su deposunun yakınlarında, avcılar tarafından ölü bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları kontrolde intihar ettiği anlaşıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Oğuzhan E.'nin polis olan bir yakınının tabancasıyla intihar ettiği ifade edildi.
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